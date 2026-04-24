Elixium Clinic renueva su imagen en un momento de auge de la medicina estética personalizada - Elixium Clinic

(Información remitida por la empresa firmante)

Sabadell, 24 de abril de 2026. - La medicina estética vive uno de sus momentos de mayor crecimiento en España. Cada vez más pacientes buscan tratamientos discretos, naturales y adaptados a sus necesidades, alejados de los cambios artificiales que durante años marcaron la imagen del sector.

En este contexto nace la nueva etapa de Elixium Clinic, centro ubicado en Sabadell y anteriormente conocido como Institut Medic Davinci. El cambio de nombre responde a una evolución de marca orientada a transmitir una imagen más actual, cercana y alineada con las nuevas demandas del paciente.

Más información en elixiumclinic.com/

Cambian las prioridades del paciente

Si hace años la tendencia se centraba en resultados visibles e inmediatos, hoy la mayoría de usuarios valora otros factores: naturalidad, seguridad médica, seguimiento profesional y tratamientos progresivos.

Procedimientos como la armonización facial, la mejora de la calidad de la piel o determinados tratamientos corporales no invasivos han ganado peso frente a técnicas más agresivas.

Una transformación con base médica

Desde la clínica explican que el cambio de identidad no modifica la filosofía del centro, que seguirá centrada en la atención personalizada y la valoración individual de cada caso.

El equipo mantiene su actividad en Sabadell dentro de un sector que continúa creciendo, especialmente en ciudades donde el paciente busca proximidad, confianza y supervisión profesional.

Sabadell, mercado en crecimiento

La demanda de servicios de medicina estética en el Vallès Occidental ha aumentado en los últimos años, impulsada por un perfil de paciente cada vez más informado y exigente.

Con esta renovación, Elixium Clinic busca consolidar su posicionamiento como clínica estética en Sabadell en una etapa marcada por la personalización y los resultados naturales.

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