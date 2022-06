La emoción del juego de Euromillones cada martes y viernes

Madrid, 30 de junio de 2022.-

Tener ilusión por las cosas es lo que nos permite despertar con ánimo cada mañana. Y una de estas motivaciones puede ser jugar a Euromillones en España. ¿Todavía no conoces este juego de Loterías y Apuestas del Estado? Pues toma nota porque es el juego que mejores premios reparte en Europa; tanto es así que no solo se juega en España, sino también en 8 países más de la Unión Europea. Un auténtico rosario de premios que pueden ser tuyos si cada semana validas tu boleto de Euromillones.

¿Qué es Euromillones?

Euromillones es un juego de azar en el que hay que acertar 7 números. 5 de ellos se escogen entre el 1 y el 52 y los otros 2, denominados "estrellas", entre el 1 y el 12. Euromillones pone cada semana en marcha un bote mínimo garantizado de 17 millones de euros, llegando a otorgar en el mayor premio ganado en su historia un total de 220 millones de euros. Esto ocurrió en Francia, el 15 de octubre de 2021, y hasta ahora está considerado como el mayor bote ganado en el continente europeo. En nuestro país, el mayor premio otorgado por Euromillones ha sido de 190 millones de euros, ganado por un jugador que validó su boleto en Las Palmas de Gran Canaria en 2017.

Euromillones reparte la ilusión cada semana los martes y los viernes, realizando los sorteos en París a las 21:30 hora de España. Durante el sorteo se ponen a girar las bolillas dentro de 2 bombos, uno para los 5 números del 1 al 52 y otro para las 2 bolillas estrellas del 1 al 12. De todos los juegos de azar, Euromillones es uno de los más difíciles de acertar, ya que entran en juego un total de 7 números. Pero, aunque sus probabilidades no sean las más altas, solo hay una cosa segura: si no juegas, no lo ganas. Además, aunque el bote mayor solo se gane acertando los 7 números, Euromillones reparte premios entre un total de 13 categorías, por lo que solo con acertar dos números ya podrás obtener alguna recompensa.

Y aunque las probabilidades de ganar el premio mayor no sean muy altas, lo cierto es que los tickets son lo suficientemente económicos como para que valga la pena probar suerte. Y si llegaras a ganar, podrías convertirte en multimillonario de la noche a la mañana, como le sucedió a la pareja de Gloucester que, con un premio de 215 millones, amanecieron más ricos que Adele; o al sevillano que ganó 121 millones, cerró su panadería y se dedicó a viajar e invertir su fortuna; o a la pareja escocesa que, tras ganar el premio, se dio el lujo de comprar el Partick Thistle, el equipo de fútbol del que eran seguidores.

El Millón, un plus en EspañaAunque quizás no lo sepas, los jugadores españoles tienen una ventaja con respecto al resto de países que participan en el Euromillones. Y es que en España cada sorteo viene acompañado de un juego adicional que se conoce como "El Millón", una posibilidad adicional de ganar un millón de euros con tu mismo boleto y que solo se juega en nuestro país.

Se trata de una secuencia de números y letras que se asigna automáticamente a cada billete. Tras cada sorteo de Euromillones, se elige aleatoriamente uno de todos los códigos participantes, que se lleva siempre un premio fijo de un millón de euros. Puedes ganar este premio independientemente de que no hayas acertado nada en tu combinación de números y estrellas y, como se trata de un sorteo adicional, también puedes ganarlo aunque tu boleto haya salido ganador del Euromillones. Pero lo mejor, es que el premio se reparte en todas las ediciones, por lo que todos los martes y viernes puede surgir un nuevo millonario en España.

Una duda recurrente entre los jugadores, es si pueden participar más de una vez en el Millón si participan con más de una apuesta en el Euromillones. Y la respuesta es sí. Si juegas con apuestas simples, obtendrás un código individual para cada uno de los sorteos en los que participa el resguardo, mientras que, si juegas apuestas múltiples, obtendrás tantos códigos como su equivalente en apuestas sencillas. Además, de manera ocasional suele celebrarse un sorteo especial del Millón, denominado la "Lluvia de Millones", donde no solo puede haber un ganador... ¡sino 100 ganadores! Así, en estas ediciones especiales, se reparten un total de 100 millones de euros entre un centenar de jugadores.

Cómo mejorar tus probabilidades de ganarLo bueno del Euromillón es que todos tenemos posibilidades de ganar: ganadores con todo tipo de realidades y sueños han podido cambiar sus vidas y las de sus seres queridos. Pero si quieres presionar un poco más a la suerte, la buena noticia es que hoy en día existen muchas más facilidades para jugar al Euromillones, que nos permiten aumentar nuestras probabilidades de ganar sin tener que desembolsar grandes cantidades para poder comprar varios billetes. Gracias a las facilidades de apostar en sitios de loterías online, puedes acceder fácilmente a grupos y fondos que te permitirán participar en más apuestas con un módico presupuesto.

Los grupos tienen una lógica muy sencilla: son grupos de jugadores que se unen para comprar entre todos muchas más apuestas de las que podría comprar cada jugador de forma individual. Así, puedes asegurarte participar con varios números a un precio muy económico. Los fondos, por su parte, funcionan de manera diferente. Al participar de un fondo, cada jugador acepta ceder la mitad de su premio si su número resulta ganador. De esta forma, si alguno de los jugadores gana un premio, el resto de los participantes del fondo recibe una parte de la mitad del premio, proporcional a la cantidad de apuestas que haya aportado al fondo. Y, como puede haber más de un premio dentro de las 13 categorías de Euromillones, pueden acumularse varios premios en el fondo.

Aunque cualquiera de estas dos alternativas suponga tener que compartir los premios entre todos los participantes y no puedas quedarte con todo el bote, lo cierto es que también de esta forma han surgido varios millonarios en la historia de Euromillones, por lo que vale la pena intentarlo si lo que buscas es mejorar tus probabilidades de ganar.

Jugar para soñar... y ganar

Párate a pensar por un momento cómo puede cambiarte la vida el sorteo de Euromillones. Piensa que, cada mañana, podrías levantarte de la cama sin otra cosa que pensar en tu tranquilidad y la de quienes te rodean. No tener que madrugar por necesidad, sino hacerlo por gusto si quisieras. No tener que mirar el saldo de tu cuenta corriente cada final de mes y poder despreocuparte de elegir un producto u otro en el supermercado. Y es que la vida está hecha de pequeños placeres que la hacen atractiva, y conseguir un premio en Euromillones es motivación más que suficiente para intentarlo. Además, al tratarse de un juego de azar no necesitarás ningún tipo de habilidad: solamente constancia, un presupuesto realista y paciencia para garantizar un juego seguro.

Dicen que las probabilidades son las que dan emoción a la vida, especialmente cuando vienen con la oportunidad de ganar al menos 17 millones. Euromillones nos acompaña desde el año 2004 y en España ha repartido más de 100 botes millonarios. ¿Imaginas ser el próximo?

