Empleabilidad ETT, referencia española en la TV pública francesa para analizar el empleo en hostelería - Carolina Márquez

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de abril de 2026.-

El reportaje semanal sobre empleo de la cadena pública francesa ha entrevistado a la ETT especializada en hostelería para explicar, desde España, cómo funciona el mercado laboral del sector en plena puesta en marcha del nuevo proceso de regularización de personas migrantes en la Unión Europea. La televisión pública francesa ha seleccionado a Empleabilidad ETT, empresa de trabajo temporal española especializada en hostelería, como interlocutor de referencia a nivel nacional para su reportaje semanal dedicado al empleo. La entrevista, emitida esta semana y disponible a partir del minuto 11 del reportaje, analiza cómo se está comportando el mercado laboral del sector en España en un momento clave: el arranque, este mes, del nuevo proceso europeo de regularización de personas migrantes. En la pieza ha participado Carolina Márquez, Talent Acquisition and Marketing Assistant, aportando la visión operativa y de selección de talento dentro de la compañía.

La elección de una empresa española por parte de un medio público extranjero refleja el peso que el modelo hostelero nacional tiene en el debate europeo sobre empleo, talento y movilidad laboral. España encadena temporada tras temporada récords de contratación en hostelería y se ha convertido en un laboratorio de referencia para entender cómo se cubren miles de puestos estacionales y estructurales cada año.

“Que un medio público europeo venga a España a preguntar cómo funciona nuestro mercado laboral dice mucho del momento que vive el sector” explica Miguel Márquez, CEO de Empleabilidad ETT: “La hostelería española no se entiende sin una mirada global: a la movilidad europea, a la formación, a la regularización de trabajadores y trabajadoras que ya están aportando valor en nuestras cocinas, salas y recepciones. Si desde Francia eligen a Empleabilidad ETT como referente, es porque llevamos años trabajando con rigor, cumplimiento y una red real de empresas y candidatos”, añade.

La intervención de Empleabilidad ETT llega en pleno arranque del proceso de regularización impulsado desde la Unión Europea, que busca ordenar la situación administrativa de cientos de miles de personas migrantes que ya forman parte del tejido productivo comunitario. Hostelería es uno de los sectores más directamente afectados: según datos oficiales, una parte significativa de los puestos de cocina, sala, pisos y recepción en España se cubren con personal de origen extranjero, muchas veces de forma estacional y en condiciones que exigen intermediarios laborales ágiles, profesionales y con garantías.

“Detrás de cada contrato hay una persona con un proyecto de vida”

subraya Héctor, que ha representado en el reportaje la voz y la realidad de las personas trabajadoras del sector. “Hablamos de camareros, cocineros, ayudantes, recepcionistas o personal de pisos que sostienen la experiencia turística del país. Darles visibilidad, derechos y estabilidad no es solo justicia laboral: es también la mejor garantía de calidad para las empresas que confían en la empresa”.

Empleabilidad ETT interpreta esta aparición en la televisión pública francesa como un reconocimiento al trabajo realizado y como una oportunidad para reforzar el papel de las empresas de trabajo temporal especializadas como aliadas estratégicas del sector hostelero. La compañía prevé seguir ampliando su actividad a lo largo de 2026, acompañando a hoteles, restaurantes y grupos de restauración en la cobertura de sus necesidades de plantilla, con especial atención a la incorporación ordenada de talento internacional en el marco legal vigente.

Sobre Empleabilidad ETT

Empleabilidad ETT es una empresa de trabajo temporal española especializada en el sector de la hostelería. Con sede en Málaga y actividad en toda España acompaña a hoteles, restaurantes, cadenas de restauración y empresas de catering en la selección, contratación y gestión laboral de perfiles como cocina, sala, pisos, recepción, eventos y back office. Su propuesta se basa en un conocimiento profundo del sector, cumplimiento normativo estricto y una red consolidada de empresas y candidatos a nivel nacional.

Más información en www.empleabilidadett.es.

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Carolina Márquez — Talent Acquisition and Marketing Assistant

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Web: www.empleabilidadett.es

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