Las empresas españolas apuestan por el Comercio Justo: más de 150 eligieron cacao Fairtrade en 2024

Arbitrade celebra el Día Internacional del Chocolate resaltando cómo los distintivos Fairtrade en café y cacao se consolidan como un valor añadido para las compañías que apuestan por la sostenibilidad.

Madrid, 11 de septiembre de 2025.- Arbitrade, compañía referente en el unattended retail, refuerza su compromiso con el Comercio Justo y con la sostenibilidad a través de sus máquinas de bebidas calientes con certificación Fairtrade. Con motivo del Día Internacional del Chocolate, que se celebra el sábado 13 de septiembre, la empresa recuerda la importancia de estos distintivos, presentes en café y cacao, que simbolizan el apoyo a un modelo de consumo más responsable y reflejan la apuesta de las empresas por la responsabilidad social.

El cacao de comercio justo en España está creciendo notablemente, con un aumento del 730% en las ventas desde 2015, según datos de Fairtrade Ibérica. Desde 2012, Arbitrade colabora con la entidad para promover prácticas responsables y garantizar condiciones de vida dignas a los productores de café. Solo en 2024, más de mil empresas y entidades optaron por ofrecer cacao y café con sello Fairtrade. Con la incorporación del cacao el ejercicio anterior, la compañía ha ampliado su propuesta de productos certificados, asegurando un impacto positivo en comunidades agrícolas de países en desarrollo y fomentando la igualdad de género, el consumo responsable y la lucha contra el cambio climático.

En este sentido, Javier Arquerons, CEO de Arbitrade, afirma que la sostenibilidad no es un discurso, sino una práctica que puede inspirar a cualquier compañía: “En Arbitrade creemos que la sostenibilidad no es una opción, sino la forma de hacer empresa con propósito. Cada vez que alguien pulsa un botón en nuestras máquinas y elige cacao Fairtrade, demuestra que un gesto cotidiano puede convertirse en un cambio global”.

El cacao con sello Fairtrade: 15 toneladas y más de 630.000 consumiciones

Desde la incorporación del cacao de Comercio Justo son más de 150 los clientes que disfrutan de esta bebida caliente certificada, un producto que ofertan en sus máquinas de vending. De hecho, en 2024 se distribuyeron más de 15 toneladas de cacao, equivalente a 630.000 unidades servidas. Además de promover el consumo responsable, el sistema Fairtrade incluye una prima o aporte económico para los productores para invertirlo en proyectos como mejoras de infraestructuras, sostenibilidad agrícola o formación. Por ejemplo, esta prima ha permitido que la Asociación de Productores Agropecuarios de la Unión Nariño de Colombia implemente condiciones laborales más justas y de respeto medioambiental

Dentro de las empresas que eligen los productos de Comercio Justo, se concede el distintivo Top Fairtrade Corporate que selecciona a las 15 empresas que más café y cacao de Comercio Justo consumen, siguiendo criterios éticos, sociales y medioambientales en sus políticas de compras y contribuyendo a reforzar su posicionamiento en sostenibilidad y responsabilidad social. De esta manera, cada una recibe un adhesivo oficial para cada una de sus máquinas de bebidas calientes, identificándolas como una ‘máquina justa’. Entre los galardonados el pasado ejercicio se encuentran el Hospital Gregorio Marañón, el Hospital Regional Universitario de Málaga, la Universitat Jaume I de Castelló o el Canal Isabel II.

Sobre Arbitrade

Arbitrade, antes Alliance Vending, es el referente de máquinas expendedoras, coffee corner y smart shops en España, con más de 15.000 máquinas distribuidas y casi 5.000 puntos de venta de todos los sectores estratégicos: hospitales, universidades, oficinas, centros de la administración, estaciones de viajes, centros asistenciales, grandes empresas, pymes, etc. Opera en casi la totalidad del territorio español a través de sus delegaciones, así como mediante la suma de alianzas estratégicas.

Sobre Fairtrade

Fairtrade es el sello líder que certifica productos de Comercio Justo. Trabaja para la sostenibilidad de las personas y el planeta. Fairtrade es una organización independiente que representa a 1,9 millones de productores y trabajadores en todo el mundo. Posee la marca registrada FAIRTRADE que aparece en más de 37.000 productos. Fairtrade, auditada de manera independiente, ha sido pionera en estándares y programas centrados en el producto, desde su creación en 1997. Fairtrade Ibérica representa a la organización en la península y gestiona el uso del sello en España y Portugal. Nuestro trabajo se dirige a empoderar a los productores, trabajar con empresas e involucrar a los consumidores para así conseguir un mundo más justo y sostenible.

