Las empresas de Requena-Utiel, preparadas para el salto tecnológico, según estudio de la Diputació y la UPV

El acto ha sido inaugurado por Joaquín González, primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Requena

València, 17 de diciembre.- Hoy se ha presentado en Requena el estudio elaborado por la Diputació y la Universitat Politècnica de València que analiza el grado de digitalización, las competencias tecnológicas y las necesidades de talento del tejido empresarial comarcal.



El informe, elaborado a partir de encuestas a 222 empresas —representativas de las 1.334 activas en la comarca—, confirma que la digitalización básica está ampliamente consolidada, especialmente en herramientas de gestión, productividad y comunicación digital. Este punto de partida sitúa a Requena-Utiel en una posición favorable para abordar nuevos proyectos tecnológicos vinculados a la eficiencia, la sostenibilidad y la trazabilidad y en definitiva, supone una base sólida para dar el siguiente salto hacia una digitalización más avanzada y generadora de empleo cualificado.



Sectores con potencial y capacidad de innovación

El estudio destaca la diversidad tecnológica existente en las bodegas, donde conviven soluciones orientadas a la vinificación, la sostenibilidad y el control de procesos, así como en la digitalización operativa. En el ámbito industrial, la combinación de tecnologías transversales con automatización y análisis de datos evidencia una evolución hacia modelos más competitivos.



"Las empresas de Requena-Utiel ya han hecho un esfuerzo muy importante en digitalización y ahora el reto es ayudarles a avanzar hacia tecnologías que generen más valor y empleo de calidad", ha señalado Elena de la Poza, vicerrectora de Empleo, Formación Permanente y Lenguas de la Universitat Politècnica de València (UPV). "La formación y la digitalización son las claves para que el talento joven pueda desarrollar su proyecto profesional en la comarca sin tener que marcharse", ha añadido.



Talento, igualdad y empleo de calidad

Uno de los aspectos más relevantes del diagnóstico es la creciente demanda de perfiles con competencias digitales y técnicas, lo que abre nuevas oportunidades de empleo y desarrollo profesional en la comarca. Las empresas valoran especialmente los conocimientos prácticos, la capacidad de adaptación y las competencias transversales, como liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas.



El estudio también pone de relieve una presencia femenina moderada y desigual, -con mayor presencia en sectores como el turismo, el comercio y las bodegas-, aunque aún es limitada en puestos de responsabilidad.



Cooperación y fondos europeos como palanca de crecimiento

Entre las principales oportunidades identificadas figuran la cooperación público-privada, el acceso a programas de financiación y el aprovechamiento de fondos europeos para impulsar proyectos de digitalización avanzada. En este contexto, el sector vitivinícola y el turismo destacan como ámbitos estratégicos para desarrollar iniciativas de enoturismo inteligente y soluciones tecnológicas ligadas a la sostenibilidad y a la mejora de la experiencia del visitante.



El estudio concluye con una hoja de ruta orientada a consolidar los avances logrados y acelerar la transformación digital, apostando por la adopción de tecnologías avanzadas, el refuerzo de la formación en competencias digitales y la puesta en marcha de un plan comarcal para atraer y retener talento.



Un conjunto de actuaciones que sitúan a Requena-Utiel ante una oportunidad histórica para fortalecer su tejido empresarial, generar nuevas oportunidades laborales y avanzar hacia un modelo económico más innovador, sostenible y competitivo.



