Entidades económicas y sociales piden garantizar la convivencia entre taxi y VTC en Valencia

Miembros de la Alianza en Les Corts - ANDREA SABALL

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 26 de febrero de 2026.

En un contexto marcado por la tramitación de un nuevo decreto del Consell para regular los VTC y por la huelga del sector del taxi en la Comunitat Valenciana, la alianza #LaCiudadQueNosMueve ha reclamado que el gobierno autonómico no limite de manera los servicios urbanos en VTC. Los representantes de la alianza, más de una decena de entidades que representan casi el 20% del PIB regional, señalan que la regulación debe garantizar la complementariedad, seguridad jurídica y más opciones de movilidad para la ciudadanía, en un momento decisivo para el equilibrio del sistema de movilidad valenciano.

En este sentido, la alianza subraya además la necesidad de que el nuevo marco regulatorio respete la jurisprudencia europea vigente, especialmente la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-50/21, que establece límites claros a las restricciones desproporcionadas en el acceso al mercado. En este sentido, #LaCiudadQueNosMueve pide adaptar la normativa valenciana en consonancia con estos principios, garantizando la convivencia equilibrada entre taxi y VTC, como ya han hecho otras comunidades autónomas que han ajustado su regulación conforme a criterios de proporcionalidad, competencia y seguridad jurídica

Valencia es una ciudad en crecimiento, con mayor dinamismo turístico, cultural y de ocio, y con nuevos equipamientos de gran capacidad que incrementarán los flujos de desplazamiento en momentos de hora punta y en franjas nocturnas. En este contexto, limitar alternativas sin desplegar soluciones complementarias podría tensionar el sistema, aumentar los tiempos de espera y reducir la accesibilidad para trabajadores nocturnos, personas con movilidad reducida y asistentes a grandes eventos. Así, la alianza reclama que el nuevo marco regulatorio nazca del interés público, con criterios claros, técnicos y proporcionados que regulen tanto al taxi como a los VTC sin excluir a ninguno, garantizando pluralidad, competencia equilibrada y seguridad jurídica, en coherencia con la normativa y jurisprudencia europea.

En este contexto, un estudio de KPMG (“Áreas metropolitanas saturadas, demanda insatisfecha, 2025”) señala que Valencia cuenta actualmente con 1.045 licencias VTC y que, para alcanzar niveles razonables de cobertura, necesitaría 3.370 nuevas licencias en periodo normal, además de un refuerzo estacional importante en momentos de pico de demanda. Además, mejorar la cobertura no tendría únicamente efectos beneficiosos para la ciudadanía. Según el mismo análisis, alcanzar una cobertura adecuada de taxis y VTC generaría un impacto económico estimado de entre 485 y 667 millones de euros.

Pacto por la Movilidad Urbana en Valencia

Esta reclamación tiene lugar en el marco de la presentación hoy en Valencia del Pacto por la Movilidad Urbana, una propuesta con diez medidas orientadas a mejorar la eficiencia, la seguridad y la competitividad del sistema de transporte en la ciudad. Así, la alianza #LaCiudadQueNosMueve, formada por más de una decena de entidades económicas y sociales, ha presentado en Les Corts el documento a distintos grupos políticos y representantes institucionales, con el objetivo de contribuir al debate legislativo desde una perspectiva constructiva y basada en el interés general de la ciudad. Los representantes de la alianza han pedido que la futura regulación garantice complementariedad, seguridad jurídica y más opciones para la ciudadanía, en un momento decisivo para el equilibrio del sistema de movilidad valenciano.

El Pacto plantea diez medidas concretas orientadas a modernizar y equilibrar el sistema de movilidad valenciano. Entre ellas, avanzar hacia un billete único integrado que permita combinar de forma sencilla las distintas opciones de micromovilidad; ajustar el dimensionamiento de licencias mediante auditorías periódicas basadas en indicadores objetivos como tiempos de espera, disponibilidad, cobertura territorial o demanda estacional; reforzar la movilidad nocturna y la gestión de grandes eventos para garantizar alternativas reales al vehículo privado; mejorar las opciones para personas mayores, con movilidad reducida o necesidades especiales asegurando accesibilidad y servicio puerta a puerta; e impulsar la innovación y la digitalización del sistema a través del uso de datos, plataformas tecnológicas integradas y herramientas de planificación que permitan anticipar picos de demanda y optimizar recursos.

El trabajo parte de un diagnóstico técnico sobre la movilidad en Valencia que analiza el funcionamiento global del sistema y detecta un déficit estructural en la cobertura de los servicios bajo demanda. Al mismo tiempo, se subraya el potencial de mejora de la red de transporte público y la oportunidad de reforzar su capilaridad, adaptación horaria y capacidad de respuesta ante grandes eventos y picos estacionales. Desde esta perspectiva, el documento defiende que la solución pasa por la complementariedad entre transporte público y VTC, integrados en una planificación coordinada que reduzca tiempos de espera y amplíe alternativas al vehículo privado.