Envases sostenibles y personalizados, la nueva tendencia de la comida para llevar

· Los nuevos menús ‘take away’ se presentan en envases ecológicos como tarrinas de cartón kraft, cajas de caña de azúcar, barquetas de bambú, cubiertos de maíz o pajitas de madera, entre otros productos.

· Los restaurantes encuentran en los envases personalizados una gran manera de ofrecer productos exclusivos y diferenciarse de la competencia.

Madrid, Junio de 2022.- El ‘boom’ de la comida para llevar tras el estallido de la pandemia ha supuesto una transformación sin precedentes en el formato delivery y take away de los restaurantes españoles, incluyendo el tipo de recipientes utilizados para servir y transportar los menús. En particular, reina una clara tendencia hacia los envases respetuosos con el medio ambiente así como los personalizados dado el interés de los consumidores en productos sostenibles y exclusivos.

Tarrinas y vasos de cartón kraft; bolsas de papel, cajas de hamburguesas de caña de azúcar, cubiertos de almidón de maíz, servilletas de celulosa ecológica y pajitas de madera son algunos ejemplos de envases ecológicos que actualmente protagonizan el servicio de comida para llevar de restaurantes, bares, cafeterías y empresas de catering. “Con la llegada de la pandemia, los restaurantes han reinventado su negocio y renovado totalmente la presentación de sus menús para llevar con un claro predominio de los envases ecológicos”, explica el CEO de la distribuidora de envases Envapro, Antonio Otero. “El objetivo es destacar frente a la competencia y mejorar las ventas con platos saludables ofrecidos en recipientes atractivos y respetuosos con el entorno”, añade.

Los artículos de menaje desechable fabricados a partir de materiales de origen vegetal, como la caña de azúcar, son biodegradables y compostables, convirtiéndose tras su uso en nutrientes o abono orgánico. El cartón kraft, por su parte, es igualmente biodegradable, y considerado actualmente el ‘rey del delivery’ por sus numerosas propiedades para la entrega y transporte de alimentos: es ligero, económico, resistente, fácil de manejar y totalmente reciclable.

El aumento de la demanda de envases sostenibles está ligado a la cada vez mayor conciencia medioambiental y los principios de economía circular de los consumidores. Asimismo, influye en los establecimientos las nuevas obligaciones legales derivadas, entre otras, del Real Decreto 293/2018, que prohibió la entrega de bolsas de plástico, o la recién aprobada Ley de Residuos. Este nuevo escenario ha generado un cambio en los patrones de los negocios que ofrecen comida y bebida para recoger en local o enviar a domicilio. “Con los envases ecológicos los restaurantes no solo consiguen presentar de una manera responsable sus platos para llevar, sino también crear un modelo de negocio sostenible y favorecer la imagen y valores de empresa”, detalla Otero.

Otra de las tendencias que actualmente marcan la pauta en el packaging para restauración es la personalización de envases. La bolsa de papel entregada por el driver o el vaso de cartón del café para llevar actúan como un importante soporte publicitario al ser el primer impacto que recibe el cliente.

“Los establecimientos de comida para llevar, ya sean restaurantes con estrella Michelin, cadenas de restauración, pequeños locales o foodtrucks quieren ofrecer productos únicos y exclusivos, y diferenciarse entre sus competidores, por lo que optan por envases que incluyan referencias de su marca, como el logotipo, el teléfono de pedidos, el código QR del menú o las redes sociales”, comenta el responsable de Envapro. La compañía, especializada en personalización de envases, permite a los restaurantes customizar bolsas de papel, vasos de cartón o cajas de pizza, entre otros envases, desde solo de 1.000 unidades. Una vez personalizado, el envase adopta una nueva personalidad al transmitir la imagen de marca de los restaurantes lo cual es cada vez más valorado tanto por los responsables de la restauración como por los clientes.

Envapro está especializada en packaging para hostelería, restauración y catering. Como referente en el sector, su objetivo es ofrecer las últimas tendencias en envases para delivery y take away.

