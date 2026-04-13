El equilibrio en el stock: la clave para no perder dinero en el día a día

El equilibrio en el stock - LA TIENDA DEL ROLLO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de abril de 2026.- La gestión de los consumibles es clave para el buen funcionamiento de cualquier negocio, pero no siempre se realiza de forma eficiente. Uno de los errores más comunes en el comercio es no adaptar la compra de papel térmico al volumen real de actividad, lo que puede generar sobrecostes, falta de stock o problemas operativos. Empresas especializadas como La Tienda del Rollo destacan la importancia de ajustar el suministro a las necesidades reales para mejorar la eficiencia y evitar incidencias

En la operativa diaria de cualquier comercio, los pequeños detalles pueden tener un gran impacto en la eficiencia y en los costes. Uno de los errores más habituales, aunque poco visibles, es no adaptar la compra de papel térmico al volumen real del negocio. Esta decisión, que a menudo se toma sin planificación, puede derivar en problemas de stock, sobrecostes innecesarios y dificultades en momentos clave de actividad. Tan malo es comprar en exceso, como quedarse corto.

El papel térmico es un consumible esencial en bares, restaurantes, comercios, farmacias o gasolineras. Cada ticket emitido forma parte del flujo diario de ventas, por lo que su disponibilidad y calidad influyen directamente en la operativa del negocio. Sin embargo, muchos establecimientos mantienen el mismo patrón de compra independientemente de su nivel de actividad.

En negocios con bajo volumen de tickets, adquirir grandes cantidades puede parecer una forma de ahorrar, pero en realidad puede generar problemas de almacenamiento, deterioro del material o una inversión innecesaria de recursos. En estos casos, optar por compras más ajustadas permite una mayor flexibilidad y control del stock. La Tienda del Rollo ofrece en su web packs de pequeñas cantidades.

En el extremo contrario, los negocios con alta rotación suelen cometer el error opuesto: comprar pequeñas cantidades de forma recurrente. Esta práctica puede provocar roturas de stock en momentos de alta demanda, especialmente en periodos como fines de semana, campañas especiales o temporadas turísticas. Además, la compra fragmentada suele implicar un mayor coste por unidad y un incremento en el tiempo dedicado a la gestión de pedidos.

Entre ambos escenarios se sitúan los negocios con volumen medio, que requieren un equilibrio entre disponibilidad y optimización de costes. Para ellos, la planificación y el conocimiento del consumo real son factores determinantes a la hora de definir una estrategia de compra eficiente.

Desde La Tienda del Rollo, e-commerce especializado en papel térmico, señalan que cada vez más negocios están comenzando a analizar su consumo para tomar decisiones más acertadas. "No todos los clientes necesitan lo mismo. Hay negocios que funcionan perfectamente con pedidos pequeños y otros que optimizan mucho más comprando en grandes volúmenes, incluso en palets", explican.

Este enfoque permite adaptar el suministro a cada tipo de actividad, ofreciendo soluciones que van desde pequeñas cantidades para negocios con baja rotación, hasta compras en volumen para establecimientos con una alta demanda. La clave está en ajustar la compra al ritmo real del negocio, evitando tanto el exceso como la falta de stock.

Además, esta planificación no solo tiene un impacto económico, sino también operativo. Disponer del papel adecuado en el momento necesario evita interrupciones en el servicio, mejora la atención al cliente y permite mantener un flujo de trabajo constante.

En un entorno cada vez más competitivo, donde la eficiencia es un factor clave, optimizar la gestión de consumibles se convierte en una ventaja estratégica. Adaptar la compra de papel térmico al volumen del negocio no es solo una cuestión logística, sino una decisión que influye directamente en la rentabilidad y en la calidad del servicio.

Garantía de calidad

La Tienda del Rollo, líder en la fabricación y venta de rollos de papel térmico por internet para TPV, balanzas y cajas registradoras, ofrece la entrega gratuita de todos sus pedidos por toda la península. Además, abona el doble de la diferencia si se encuentra un precio mejor en Internet.

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