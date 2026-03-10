Equipo de recién egresadas dispara al 300 % la eficiencia operativa en empresa farmacéutica

Sol D’Antin, creadora del modelo que elevó la eficiencia 300 % - Al Woolf

La autora del Modelo de Competitividad Positiva, Sol D’Antin, presenta resultados certificados por Gallup que muestran mejoras significativas en productividad y rentabilidad empresarial

Madrid, 10 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la directiva hispana del sector farmacéutico Sol D’Antin logró aumentar un 300 % la eficiencia operativa de una empresa con miles de colaboradores mediante un modelo de gestión de Recursos Humanos desarrollado por ella e implementado por un equipo de recién egresadas. Las mejoras operativas han derivado en una eficiencia financiera cercana al 30 % en otras empresas donde la autora siguió la misma metodología, evidenciando cómo esta área puede evolucionar hasta convertirse en un centro estratégico de competitividad y utilidades dentro de las organizaciones.



La directora de RH explica que, cuando fue contratada en una empresa de 7,000 personas que atendía 25 marcas internacionales como Nestlé, Colgate, Mattel y Schering, su equipo estaba formado por 10 profesionales recién egresadas.



Para enfrentar ese reto, diseñó un sistema para medir productividad, calidad, servicio, innovación y ROI por puesto y por marca, con lo que el cumplimiento pasó del 30 % al 113 % en los indicadores de reclutamiento, capacitación y desempeño del personal comercial, cuyo rendimiento impactaba directamente en lo que las marcas pagaban a la empresa.



Posteriormente, esta misma metodología fue implementada en uno de los clientes del sector farmacéutico, logrando un incremento de eficiencia financiera del 29.4 % en una empresa de 2,000 colaboradores, en la que un porcentaje de este excedente fue repartido entre los colaboradores con mejor desempeño de la firma.



El mismo modelo fue aplicado en una organización ganadora del Premio Nacional de Calidad, donde los resultados —un incremento del 57 % en la productividad del departamento de operaciones y un aumento del 100 % en promesas cumplidas al cliente— fueron certificados por Gallup. El desempeño de la empresa fue reconocido internacionalmente cuando Francisco Mieres, fundador de la compañía, recibió el premio Salute to Dealers, otorgado por Henry Ford III, además de ser galardonado en los Premios Iberoamericanos 2025.



Con el tiempo, el Modelo de Competitividad Positiva opera a través de un software multilingüe con módulos de inteligencia artificial, y la metodología ha sido difundida en medios internacionales como Forbes y Europa Press, así como en más de 80 medios de negocios en el mundo.



Además, la International Finance Corporation (IFC) del World Bank Group aprobó el modelo para que sus empresas prestatarias evaluaran la competitividad de su personal en el país.



Según la Society for Human Resource Management (SHRM), en una empresa de 500 personas en EE.UU., el costo anual de un área de Recursos Humanos ronda los 725,000 USD, mientras que las pérdidas por tardar en cubrir 150 vacantes al año ascienden a 1.4 millones USD. Si se incluyen costos secundarios como rotación adicional, horas extra y errores operativos, el costo podría triplicar el presupuesto total del área.



"Recursos Humanos dejará de ser un área administrativa cuando sea capaz de generar utilidades importantes y medibles para la empresa", concluye la autora del modelo.



Acerca de Sol D’Antin

Sol Alejandra D’Antin es asesora de directores generales en competitividad y autora de la metodología Competitividad Positiva. Ha colaborado con una decena de empresas Fortune 500 y organismos como el Banco Mundial en proyectos para mejorar indicadores estratégicos de productividad, innovación y retorno sobre la inversión. Es graduada del Máster en Management Studies en Inglaterra y actualmente trabaja en proyectos en Europa y Norteamérica.



Fuente: Society for Human Resource Management, CHRO Benchmarking Data Brief, 2025.

