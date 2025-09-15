La escena musical en vivo de Barcelona alcanza precios récord de entradas, según datos de SeatPick

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona está viviendo un espectacular auge de la música en vivo, con nuevos datos de SeatPick que muestran que los precios de las entradas para los principales conciertos han llegado a niveles récord este año. La ciudad, ya reconocida como un referente cultural, consolida así su reputación como uno de los mercados más competitivos y dinámicos de Europa en entretenimiento en directo

Barcelona, 15 de septiembre de 2025.-

Uno de los grandes impulsores de esta tendencia es la actuación exclusiva de Lady Gaga en España, que tendrá lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Los precios de reventa para la estrella global van desde 372 £ hasta casi 6.000 £, sin incluir los paquetes VIP. Este rango extraordinario demuestra hasta dónde están dispuestos a pagar los fans más apasionados para asegurarse un asiento en uno de los conciertos más esperados del año.



La icónica cantante española Mónica Naranjo también está generando una expectación enorme. Las entradas para sus conciertos en Barcelona oscilan entre 249 y 797 £, mientras que la demanda en Madrid ha elevado los precios hasta un máximo de 1.812 £. Su persistente popularidad refleja la fuerza de las estrellas nacionales frente a los artistas internacionales.



A este calendario repleto de actuaciones se suma la superestrella mundial Katy Perry, que actuará tanto en Barcelona como en Madrid. Las entradas para su concierto en Barcelona oscilan entre 75 y 785 £, mientras que en Madrid van de 84 a 864 £. La combinación de leyendas locales y estrellas internacionales está alimentando una competencia extraordinaria por conseguir entradas en toda España.



Según SeatPick, están surgiendo dos tendencias claras:



1. Las estrellas internacionales están llevando los precios a niveles sin precedentes. Artistas como Lady Gaga y Katy Perry atraen tanto a público español como internacional, impulsando la demanda en general.





2. Los iconos españoles mantienen una demanda premium. La gira de Mónica Naranjo demuestra la disposición de sus fieles seguidores a pagar precios elevados en múltiples ciudades.



Un portavoz de SeatPick comentó:



"Estas cifras revelan una dinámica muy interesante. Las megaestrellas internacionales como Lady Gaga y Katy Perry están llevando los precios de las entradas a récords históricos, mientras que iconos españoles como Mónica Naranjo mantienen una gran demanda en todo el país. Para los fans, la diferencia entre las entradas más asequibles y las de gama alta puede alcanzar varios miles de libras, lo que convierte a Barcelona en uno de los mercados de música en vivo más competitivos de Europa".



Los datos también muestran que Barcelona se sitúa de forma constante entre las ciudades más caras de Europa para asistir a conciertos, una tendencia impulsada tanto por la fuerte base local de fans como por la llegada de visitantes internacionales.



El consejo para los aficionados es claro: comparar opciones y comprar con antelación es la mejor manera de evitar pagar precios desorbitados.







