Esencial Cool; el calor en fábricas y almacenes obliga a replantear la climatización industrial - Esencial Cool

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de mayo.- Las altas temperaturas se han convertido en un problema cada vez más importante para muchas empresas industriales. Fábricas, almacenes logísticos y naves de gran tamaño afrontan cada verano episodios de calor extremo que afectan directamente al confort de los trabajadores, la productividad y el funcionamiento diario de las instalaciones.

Además del impacto sobre el confort, desde Esencial Cool explican que el exceso de calor puede provocar fatiga térmica, reducir la concentración y afectar al rendimiento de los trabajadores durante las jornadas de mayor temperatura. En determinados entornos industriales, esto puede traducirse en menor productividad, errores operativos e incluso interrupciones puntuales de la actividad.

En este tipo de espacios, el aire acondicionado tradicional no siempre resulta viable. Los grandes volúmenes, las puertas abiertas constantes o el elevado consumo energético hacen que muchas empresas descarten este tipo de sistemas debido a sus altos costes de instalación y funcionamiento.

Climatización portátil sin instalación

Ante esta situación, empresas especializadas como Esencial Cool están apostando por soluciones de climatización portátil profesional que permiten actuar de forma rápida y sin necesidad de realizar obras o modificaciones complejas.

Una de las soluciones que más interés está despertando en el sector industrial es la climatización evaporativa portátil. Este sistema permite generar un flujo constante de aire fresco con un consumo energético significativamente inferior al de los sistemas tradicionales de refrigeración.

Además, los equipos pueden ponerse en funcionamiento prácticamente de inmediato, algo especialmente importante durante episodios de calor intenso o cuando las empresas necesitan actuar con rapidez para mantener unas condiciones de trabajo adecuadas.

Los sistemas de climatización evaporativa portátil se utilizan actualmente en fábricas, líneas de producción, almacenes logísticos, talleres, zonas de carga y descarga y otros espacios donde el aire acondicionado convencional pierde eficacia o resulta poco eficiente.

En función del modelo y de las condiciones del entorno, una sola unidad puede cubrir superficies amplias, llegando a refrigerar hasta aproximadamente 800 m en espacios abiertos o semiabiertos. Esto permite actuar tanto sobre puntos críticos como sobre grandes áreas mediante la combinación de varios equipos.

Una alternativa cada vez más utilizada en la industria

Otro de los factores que está impulsando el interés por este tipo de soluciones es el consumo energético. En un contexto marcado por el incremento de los costes eléctricos, muchas empresas buscan alternativas que permitan mejorar las condiciones térmicas sin disparar el gasto operativo durante los meses de verano.

Según explican desde Esencial Cool, muchas compañías priorizan actualmente soluciones rápidas, flexibles y sin instalación fija, especialmente en espacios donde detener la actividad para realizar obras no es una opción.

Cada vez más empresas consideran la climatización industrial como una inversión operativa y no únicamente como una cuestión de confort.

Esencial Cool ofrece actualmente soluciones de climatización portátil profesional orientadas a fábricas, almacenes y grandes espacios industriales, permitiendo actuar de forma inmediata frente a las altas temperaturas sin necesidad de grandes inversiones ni instalaciones complejas.

En un escenario donde las olas de calor son cada vez más frecuentes, muchas empresas ya están considerando a la climatización como un elemento clave para mantener la productividad y la continuidad operativa durante los meses de mayor exigencia térmica.

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