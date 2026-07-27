Un estudio de Santander AI Lab y FGCSIC anticipa el giro de la IA empresarial hacia modelos especializados

Informe de Vigilancia Estratégica - Banco Santander y Fundación General CSIC

(Información remitida por la empresa firmante)

'La nueva frontera europea de la IA B2B' se basa en el análisis de más de 10,3 millones de documentos y más de 300.000 publicaciones especializadas. El primer informe elaborado por ambas instituciones prevé que la próxima generación de IA B2B estará marcada por modelos especializados, soberanía del dato y confianza regulatoria, donde Europa podría liderar frente a EEUU o China

Madrid, 27 de julio de 2026.- La inteligencia artificial empresarial está entrando en una nueva etapa. Tras el auge de los grandes modelos de propósito general (LLMs), las organizaciones comienzan a apostar por soluciones más especializadas, eficientes y adaptadas a entornos regulados. Esta es la principal conclusión del informe de vigilancia estratégica 'La nueva frontera europea de la IA B2B', elaborado por Santander AI Lab y la Unidad de Vigilancia Estratégica de Fundación General CSIC (FGCSIC).



El estudio se basa en el análisis de 10,3 millones de documentos y de más de 326.000 publicaciones especializadas sobre IA, finanzas y banca e identifica un cambio de tendencia en el desarrollo de la IA empresarial: el paradigma del one model fits all empieza a dar paso a modelos especializados que protegen el control del dato y sistemas diseñados para operar con mayor garantía de trazabilidad, supervisión y cumplimiento normativo.



La IA empresarial cambia de escala

El informe concluye que la siguiente fase de adopción de la IA estará impulsada por modelos capaces de resolver tareas concretas con mayor eficiencia que los grandes modelos generalistas. En sectores regulados como la banca, esta evolución responde a la necesidad de integrar la IA en procesos críticos sin renunciar al control sobre los datos, la auditabilidad o la gestión del riesgo.



"Tenemos que pasar de la experimentación con modelos generalistas a una IA B2B industrial, soberana y gobernable. La ventaja no estará en utilizar siempre el modelo más potente, sino en integrar la IA adecuada en el proceso correcto, con trazabilidad, control del dato y responsabilidad desde el diseño", afirma José Manuel de la Chica, director de Santander AI Lab.



Entre las tendencias identificadas destacan el crecimiento de los Small Language Models (SLMs) y de arquitecturas como el RAG soberano, que permiten aprovechar capacidades de la IA generativa manteniendo el conocimiento corporativo bajo el control de las organizaciones.



Una oportunidad para Europa

El estudio sostiene que para Europa es difícil competir con Estados Unidos o China en inversión destinada a modelos fundacionales (EEUU movilizó 109.000 millones de dólares de inversión privada en IA en 2024 frente a 19.420 millones en Europa), pero sí puede liderar el desarrollo de una IA especializada para sectores donde confianza, seguridad y cumplimiento regulatorio resultan claves.



En este contexto, marcos como el AI Act, DORA, RGPD o NIS2 pasan de ser sólo obligaciones regulatorias para convertirse en factores que pueden reforzar la competitividad de las organizaciones capaces de integrar la gobernanza y la gestión del riesgo desde el diseño de sus sistemas de inteligencia artificial.



Una alianza para anticipar la evolución de la IA

Este estudio es fruto de la colaboración entre Santander AI Lab y la Unidad de Vigilancia Estratégica de la Fundación General CSIC.



Como señala Jorge Cabero, director de Innovación de la FGCSIC, "La vigilancia estratégica se ha convertido en una herramienta esencial para desenvolverse en entornos tecnológicos cada vez más complejos. En la FGCSIC transformamos grandes volúmenes de información dispersa en conocimiento accionable, ofreciendo análisis especializados que permiten anticipar oportunidades, identificar riesgos y aportar una base sólida para la toma de decisiones".

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