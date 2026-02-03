EUNO: la tecnología de pantallas china refuerza el ecosistema audiovisual de Barcelona en 2026

están de EunoDisplay en la Feria ISE - XIAOFENG

La tecnología china no solo se expone en ferias internacionales, sino que se incorpora a proyectos reales en ciudades europeas, en diálogo con su tejido creativo y social

Barcelona, 3 de enero de 2026.- La ciudad se prepara para un mes clave en el calendario internacional de la tecnología y la cultura. A comienzos de febrero, Barcelona acogerá una nueva edición de Integrated Systems Europe (ISE 2026), la mayor feria mundial dedicada a los sistemas audiovisuales, la señalización digital y la integración tecnológica, que se celebrará del 3 al 6 de febrero en el recinto de Fira de Barcelona – Gran Via.



Más allá de los pabellones de la feria, el impacto del ecosistema audiovisual se deja sentir también en la vida cultural de la ciudad. El próximo 10 de febrero, Casa Batlló, uno de los iconos arquitectónicos más reconocidos de Barcelona, celebrará el Año Nuevo Chino con una programación especial abierta al público, en la que la tecnología de visualización jugará un papel central en la ambientación y las experiencias visuales del evento.



Para esta edición, los sistemas de pantallas LED y LCD utilizados en distintos espacios del edificio y su entorno han sido facilitados de forma gratuita por Euno Displays Technology, empresa especializada en soluciones profesionales de visualización comercial, con planta de producción en China y sede europea en el área metropolitana de Barcelona.



El despliegue tecnológico previsto para el evento refleja la evolución de la industria china de pantallas, que en los últimos años ha ampliado notablemente sus capacidades más allá de la producción industrial estándar. Pantallas flexibles, formatos irregulares, sistemas modulares, altas resoluciones y soluciones adaptadas a entornos patrimoniales y culturales forman hoy parte de un ecosistema tecnológico cada vez más diversificado, capaz de dialogar con arquitectura, arte y espacio público.



El modelo de EUNO responde a esta nueva fase del sector: combinar la fortaleza industrial y la innovación tecnológica desarrollada en China con una estructura estable de servicio, logística y soporte técnico en Europa. Desde su base en Sant Boi de Llobregat, la compañía gestiona stock local, asistencia técnica, preventa y posventa, adaptando soluciones industriales a los requisitos normativos, técnicos y operativos del mercado europeo.



Esta lógica de implantación local es compartida por un número creciente de empresas tecnológicas chinas que ven en Europa —y especialmente en Barcelona— un entorno favorable para consolidar presencia a largo plazo, desarrollar proyectos piloto y colaborar con instituciones culturales, deportivas y urbanas.



APSBI y los nuevos puentes industriales China–Europa

En este contexto, la Asociación para la Promoción de la Ciencia, los Negocios y la Innovación (APSBI) actúa como plataforma de conexión entre empresas tecnológicas chinas y el ecosistema europeo de innovación, cultura e industria，explica que, casos como el de EUNO ilustran una tendencia más amplia: el paso de una relación basada únicamente en importación de tecnología a un modelo de presencia industrial, operativa y cultural integrada, donde la tecnología china no solo se expone en ferias internacionales, sino que se incorpora a proyectos reales en ciudades europeas, en diálogo con su tejido creativo y social.



Barcelona, nodo cultural y tecnológico del nuevo ecosistema visual

Con su combinación de patrimonio arquitectónico, eventos internacionales y apertura a la innovación, Barcelona consolida su papel como laboratorio urbano donde convergen industria tecnológica, creatividad y espacio público. La coincidencia en fechas entre uno de los mayores eventos tecnológicos del mundo y una celebración cultural de alcance internacional como el Año Nuevo Chino en Casa Batlló pone de relieve una tendencia clara: la tecnología de visualización se convierte en un nuevo lenguaje para narrar la ciudad, conectar comunidades y reinterpretar tradiciones desde una perspectiva contemporánea.



En este escenario, la colaboración entre empresas como EUNO, instituciones culturales y plataformas de cooperación como APSBI anticipa un futuro en el que la presencia de compañías tecnológicas chinas en Europa será cada vez más estructural, diversa y vinculada a proyectos culturales, urbanos y de innovación a largo plazo.

