Euroindoor Alcorcón presenta la exclusiva pista 'El Lobo' de Juan Lebrón, una nueva era para el Pádel

Alcorcón, 20 de junio de 2025. - El club Euroindoor, uno de los mejores clubes de pádel del mundo, ha sido el escenario elegido por el exnúmero 1 del mundo, Juan Lebrón, para inaugurar su propia pista de pádel: ‘El Lobo’. Esta pista, una edición limitada diseñada en colaboración con Padel Tech, marca el inicio de un proyecto que busca elevar la experiencia del pádel a un nivel superior

El acto de inauguración contó con la presencia de Juan Lebrón, quien no escondió su emoción al presentar la pista que lleva su nombre: "Para mí, es un sueño hecho realidad. Esta pista es un símbolo de lo que el pádel representa en mi vida. Espero que este proyecto sea algo que inspire a futuros jugadores y a todos los que aman este deporte".



La pista 'El Lobo' destaca por su innovador diseño, con un tapete gris y detalles en rojo que recuerdan a la imagen del propio Lebrón en la cancha. Además, se ha incorporado el logo de ‘El Lobo’ en ambos lados de la pista, aportando un toque único que la distingue de cualquier otra instalación. Para el CEO de Euroindoor, Carlos Blanco, este proyecto refleja la visión de futuro del club: "El pádel ha evolucionado enormemente en los últimos años, y con la colaboración de Padel Tech y Juan Lebrón, queremos dar un paso hacia adelante. No solo buscamos ofrecer las mejores instalaciones, sino también crear espacios diferenciados para los jugadores de élite y los aficionados".



La elección de Euroindoor como el lugar para inaugurar la pista 'El Lobo' tiene un significado especial para Juan Lebrón, quien ha entrenado en el club en varias etapas de su carrera. "Euroindoor es uno de los mejores clubes no solo en Madrid, sino a nivel mundial", comentó el jugador. "Tuve la oportunidad de entrenar aquí en distintas ocasiones, y siempre me han brindado un trato excepcional. El club se ha portado muy bien conmigo, y por eso creo que este es el lugar perfecto para colocar la pista 'El Lobo'. Es un club reconocido y respetado, y la gente ya lo asocia con calidad y prestigio en el mundo del pádel".



Además de la pista ‘El Lobo’, este proyecto está alineado con la transformación que Euroindoor está llevando a cabo para ofrecer a sus miembros un concepto más exclusivo y premium en la práctica del pádel.



Juan Moro, CEO de Padel Tech, también celebró la colaboración, destacando que la pista ha sido diseñada con el objetivo de ofrecer no solo calidad, sino también diferenciación: "Nuestra colaboración con Euroindoor y Juan Lebrón ha sido una oportunidad única para crear una pista que no solo destaca por su calidad, sino también por su diseño innovador. El pádel merece un espacio como este".



La pista 'El Lobo' se convierte en la pista central de Euroindoor, ocupando un lugar de gran relevancia dentro del club. Esta es la primera pista del club, la cual ha sido escenario de algunas de las competiciones más importantes de los principales circuitos de pádel a nivel mundial.



La ubicación estratégica de la pista en el centro de las instalaciones no es casualidad, según explicó Carlos Blanco: "Queríamos que esta pista tuviera la máxima visibilidad, ya que es la pista principal de nuestro club, un lugar donde se han realizado competiciones de alto nivel. Esta ubicación no solo pone en valor el proyecto de 'El Lobo', sino que también refuerza el compromiso de Euroindoor con la excelencia y la innovación en el pádel. Al estar en el corazón del club, los jugadores y los aficionados disfrutarán de una experiencia única, creando un espacio que trasciende más allá de la práctica deportiva".



Juan Lebrón expresó durante todo el evento su agradecimiento a todos los que han hecho posible este proyecto: "Gracias a Euroindoor, Carlos Blanco, Padel Tech y a todos los que han creído en este proyecto. Este es solo el comienzo de algo que espero inspire a todos los que aman este deporte".







