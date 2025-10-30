Eviden, adjudicataria de la OTAN para modernizar las comunicaciones del Ejército del Aire y del Espacio

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de octubre de 2025.-

Eviden, la marca de productos de Atos Group líder en computación avanzada, ciberseguridad, sistemas de misión crítica e inteligencia artificial visual, ha sido seleccionada por la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) para modernizar los sistemas de comunicación tierra-aire-tierra (T/A/T) del Ejército del Aire y del Espacio

El contrato, valorado en 12 millones de euros, incluye el suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de comunicación de nueva generación que mejorarán las operaciones en las torres de control del tráfico aéreo de diversas bases, aeródromos y Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA) del Ejército del Aire y del Espacio (EA/E).



El proyecto, con un plazo máximo de ejecución de 18 meses, contempla el despliegue de varios centenares de sistemas de radio, civiles y militares, en 35 ubicaciones del territorio español, garantizando una cobertura completa de la península, los archipiélagos y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.



La modernización incluye distintos equipos de radio y de comunicación T/A/T —entre ellos transmisores, receptores y transceptores que operan en bandas VHF y UHF, así como sistemas multibanda VHF/UHF—. El contrato también abarca software de gestión, sistemas de grabación y tiempo real, formación de usuarios y toda la documentación técnica.



Los nuevos sistemas de comunicación, considerados de misión crítica, estarán operativos las 24 horas del día, los 365 días del año. Desempeñarán un papel esencial en todo tipo de operaciones, maniobras y misiones, incluidas las del 45º Grupo del Ejército del Aire, responsable del transporte de las principales autoridades del Estado, como el Rey, el Presidente del Gobierno y los miembros del Consejo de Ministros.



Ámbitos de actuación

Según las especificaciones del contrato, los equipos de torre de control darán soporte a la gestión del tráfico aéreo (ATM) en las bases y aeródromos del EA/E, mientras que los sistemas T/A/T facilitarán las comunicaciones de voz entre las aeronaves y las células de coordinación del espacio aéreo, los centros de producción de imagen aérea reconocida y los nodos de fusión de sensores.



Los nuevos sistemas permanecerán en servicio durante al menos 20 años tras el periodo de garantía, con soporte completo —incluido mantenimiento, repuestos, herramientas y equipos de prueba— durante toda su vida útil. Para garantizar el rendimiento a largo plazo, los equipos cuentan con hardware y software escalables.



En los últimos años, Eviden, marca de productos de Atos Group, ha consolidado una posición destacada en el sector de defensa, suministrando soluciones tecnológicas de vanguardia a instituciones y organismos estratégicos.



"La selección de nuestros sistemas de misión crítica más avanzados por parte de la OTAN y del Ejército del Aire y del Espacio demuestra la calidad de las soluciones y servicios de Eviden",

declaró Orlando Rodríguez, Director de Sistemas de Misión Crítica de Eviden, Atos Group.



"Nuestros equipos están plenamente comprometidos con garantizar un despliegue rápido y una excelencia operativa que serán fundamentales para la seguridad de la frontera sur de España y de la OTAN", añade.



Eviden suministra sistemas y servicios para organizaciones de defensa que respaldan la coordinación de fuerzas, la toma de decisiones y la preparación operativa.







