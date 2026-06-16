Eviden y Hexadrone se alían para integrar capacidades SIGINT en mini drones tácticos modulares

Hexadrone - Eviden

(Información remitida por la empresa firmante)

Eviden, la marca de productos de Atos Group líder en sistemas de misión crítica a través de su actividad Avantix, especializada en guerra electrónica, y Hexadrone, experto francés en el diseño y fabricación de plataformas de drones modulares, anuncian una colaboración para integrar capacidades SIGINT (inteligencia de señales) en plataformas de mini drones tácticos modulares

Madrid, 16 de junio de 2026.- Ante la creciente necesidad de ampliar el uso de drones en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), las fuerzas armadas buscan plataformas maduras y versátiles. La rápida evolución de las amenazas exige capacidades adaptables y soluciones robustas y sostenibles que puedan desplegarse directamente sobre el terreno.



Para responder a estos desafíos, Eviden y Hexadrone unen su experiencia en torno a una ambición compartida: integrar capacidades soberanas de inteligencia de señales (SIGINT), versátiles y compactas, en mini drones modulares. Este enfoque de tipo plug and flight tiene como objetivo ofrecer mini drones tácticos de inteligencia versátiles y escalables, capaces de adaptarse a las necesidades específicas de las misiones de las fuerzas armadas.



En el marco de esta colaboración, Eviden, a través de las actividades de Avantix, aportará su experiencia, probada en operaciones reales, en el desarrollo de cargas útiles SIGINT soberanas y compatibles con múltiples plataformas para su integración en la plataforma TUNDRA 2 de Hexadrone. Combinada con el conocimiento de Hexadrone en el diseño de drones modulares, esta capacidad permitirá desarrollar drones capaces de llevar a cabo una amplia variedad de misiones. El enfoque multimisión de Hexadrone y la experiencia multiplaforma de Eviden responden conjuntamente a las necesidades de modularidad de las fuerzas armadas.



Bernard Payer, Director de Sistemas de Misión Crítica de Eviden, Atos Group, y presidente de Avantix, señaló: "Al asociarnos, damos un nuevo paso en el desarrollo de plataformas de drones diseñadas para integrar capacidades avanzadas de inteligencia. Al combinar los drones modulares de Hexadrone con las cargas útiles de Avantix, proporcionamos a las fuerzas armadas soluciones seguras, probadas operativamente y listas para su despliegue inmediato sobre el terreno, para operaciones exigentes que requieren altas prestaciones y control tecnológico".



Por su parte, Alexandre Labesse, Presidente de Hexadrone, afirmó: "Nuestra colaboración con Eviden está plenamente alineada con nuestra estrategia de desarrollar drones que respondan a los más altos estándares industriales y regulatorios europeos, al tiempo que combinamos tecnologías de referencia para dar respuesta a las necesidades de las fuerzas armadas".

Contacto

Emisor: Eviden

Nombre contacto: Jennifer Arizabaleta

Descripción contacto: Eviden

Teléfono de contacto: 620059329