Eviden KMS ya está disponible en AWS European Sovereign Cloud

Eviden, la marca de productos del Grupo Atos especializada en ciberseguridad, sistemas de misión crítica y vision AI, anuncia que es partner de lanzamiento de AWS European Sovereign Cloud, una nueva nube independiente diseñada para Europa

Madrid, 10 de marzo de 2026.- Eviden aporta a AWS European Sovereign Cloud su sistema de gestión externa de claves (External Key Management, EKM), ya disponible y basado en un módulo de seguridad hardware (HSM) soberano europeo que actúa como raíz de confianza al mantener la clave maestra fuera de la nube. Esto proporciona un nivel adicional de confianza y permite a los clientes ejecutar cargas de trabajo aún más sensibles, cumpliendo con los más altos requisitos de soberanía y cumplimiento normativo, además de complementar el portfolio integral de servicios soberanos de Atos.



Reforzando el apoyo a su creciente base de clientes en Europa, la solución de Eviden ofrece gestión del ciclo de vida de las claves de cifrado diseñada bajo principios de soberanía, garantizando al mismo tiempo los mismos niveles de seguridad, disponibilidad y rendimiento que los clientes esperan de AWS.



AWS European Sovereign Cloud es una nube soberana totalmente equipada e independiente, respaldada por sólidos controles técnicos, garantías de soberanía y protecciones legales diseñadas para responder a las necesidades de gobiernos y empresas europeas. Toda su infraestructura se encuentra ubicada dentro de la Unión Europea y opera de forma independiente de las regiones de AWS existentes.



La AWS European Sovereign Cloud representa un avance significativo para las organizaciones que operan bajo marcos regulatorios de la Unión Europea. El KMS de Eviden en esta nube independiente permite a los clientes ejecutar sus cargas de trabajo más sensibles con plena autonomía operativa y residencia de datos dentro de la UE, sin comprometer el rendimiento. Al combinar su solución europea soberana de gestión externa de claves con los controles y garantías técnicas de AWS, Eviden ofrece a los clientes el soporte en cumplimiento normativo y la innovación necesarios para acelerar su transformación digital respetando exigentes requisitos regulatorios.



La disponibilidad de Eviden KMS en AWS European Sovereign Cloud responde a una necesidad crítica de las organizaciones que deben gestionar complejos requisitos regulatorios. La combinación de autonomía operativa dentro de la UE y capacidades de nivel empresarial resulta clave para este tipo de entornos.



Yann Vincent, Responsable Global de Productos de Ciberseguridad de Eviden (Atos Group), señaló: "En Eviden estamos orgullosos de desempeñar un papel clave en el fortalecimiento de la soberanía digital europea. Ayudamos a organizaciones de toda Europa a acceder a los más altos niveles de confianza, autonomía y control sobre sus datos. Esto refleja nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones soberanas de extremo a extremo y refuerza la posición de la compañía como uno de los principales actores europeos en seguridad e innovación".



Los clientes pueden comenzar desde hoy a planificar su transición a AWS European Sovereign Cloud, contando con una solución europea de cifrado externo que garantiza el control sobre sus claves.

