Eviden prueba con éxito comunicaciones críticas 5G para coordinar equipos de emergencias en remoto

(Información remitida por la empresa firmante)

Eviden, la empresa del Grupo Atos líder en ámbito digital, cloud, big data y seguridad, anuncia que lidera el subproyecto "Remote Coordination and Interworking of First Responders in Emergency Situations", ganador de la última convocatoria abierta de TrialsNet, un proyecto financiado por la Unión Europea. En el marco de este proyecto se organizó una prueba en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de Madrid, el instituto IMDEA Networks y Ericsson en el laboratorio 5TONIC

Madrid, 8 de mayo de 2025.- El objetivo del ejercicio fue demostrar que la solución de comunicaciones críticas de Eviden – Lifelink MCx Connect – permite comunicar y coordinar de forma remota a distintos grupos de primeros intervinientes, que hasta ahora operaban con tecnologías diferentes y de forma aislada en situaciones de emergencia, optimizando su eficiencia y capacidad de respuesta.



Tecnología 5G para mejorar la respuesta ante emergencias

La prueba simuló un incendio en el laboratorio 5TONIC para poner a prueba las capacidades de intercomunicación entre distintos equipos de respuesta. El grupo de secretaría de IMDEA Networks, equipado con tecnología PBX, realizó una llamada de emergencia al centro de control remoto del cuerpo de bomberos, notificando la emergencia, el cual disponía de tecnología 5G MCx y la aplicación de gestión, Lifelink MCx connect, desarrollada por Eviden. La llamada fue enrutada entre ambas tecnologías gracias a la innovadora función de interoperabilidad 5G-Advanced IWF desarrollada por Eviden. El centro de control notificó de inmediato la emergencia al parque de bomberos mediante una llamada grupal. Los bomberos accedieron al edificio, evacuaron al personal afectado y extinguieron el incendio mientras mantenían comunicación constante tanto con el centro de control como con los primeros intervinientes de IMDEA Networks.



La prueba demostró que la solución es capaz de garantizar la prestación de servicios críticos sobre tecnología 5G, habilitando comunicaciones de voz, datos y vídeo, así como la interoperabilidad con redes PBX en escenarios de emergencia, gracias al componente 5G-Advanced IWF integrado en la arquitectura 5G. Además, la aplicación desarrollada por Eviden permitió verificar la monitorización precisa de la ubicación y el estado de los grupos intervinientes, la gestión eficiente de perfiles y la ejecución de llamadas grupales, lo que favorece una coordinación remota más efectiva entre los equipos.



Toda la infraestructura de comunicaciones fue proporcionada por la red experimental 5G de 5TONIC, gestionada por Ericsson, y por la infraestructura de red remota de Eviden en Suiza, garantizando una cobertura ubicua.



José Luis Cárcel y Enrique Marín, responsables del proyecto de Eviden en España, Grupo Atos, declararon: "La demostración ha sido un éxito rotundo: se han cumplido las expectativas del ejercicio. Hemos demostrado que la coordinación centralizada de equipos mediante capacidades de interoperabilidad tecnológica abre un nuevo paradigma en la gestión, coordinación y resolución de todo tipo de emergencias".



Por su parte, Emmanuel Wensink, responsable de desarrollo de producto Lifelink de Eviden, afirmó: "Ha quedado confirmado que la interoperabilidad entre soluciones de comunicaciones críticas compatibles con 3GPP y plataformas de voz heredadas aportará un enorme valor a los primeros intervinientes en la gestión de emergencias".







Contacto

Nombre contacto: Jennifer Arizabaleta

Descripción contacto: Atos

Teléfono de contacto: 620059329