¿Existen los números feos en la lotería? La superstición frente a las matemáticas - Administración La Pastoreta

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de noviembre

En las administraciones de lotería, como La Pastoreta, hay números que se agotan rápidamente y otros que permanecen durante semanas en los expositores. Algunas terminaciones despiertan especial interés entre los compradores, mientras que determinadas combinaciones generan rechazo. Es el fenómeno de los llamados números feos, una clasificación popular que responde más a las creencias y preferencias personales que a las probabilidades reales de obtener un premio.

La superstición también influye en la elección

El número 13, tradicionalmente asociado con la mala suerte, protagoniza una curiosa contradicción: lejos de ser rechazado, es uno de los más demandados. Su fama parece convertirlo en un número especialmente atractivo para determinados jugadores. Otras combinaciones, como el 666, también despiertan reacciones vinculadas a creencias populares. En el extremo contrario aparecen las fechas de nacimiento, los aniversarios, los números capicúas y otras secuencias consideradas especialmente atractivas.

Sin embargo, en los sorteos de Lotería Nacional organizados por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), todos los números participan con las mismas probabilidades de resultar premiados. Un 00000 tiene exactamente las mismas posibilidades que un 60438. La diferencia reside exclusivamente en la percepción de quienes los eligen.

Cuando la popularidad no determina la suerte

La preferencia por determinados números puede influir en su distribución comercial, pero nunca en el resultado del sorteo. Un número poco solicitado no tiene menos posibilidades de resultar premiado que otro especialmente popular.

Esta circunstancia resulta familiar en administraciones como La Pastoreta, en Reus, donde la comercialización de lotería permite observar cómo las preferencias de los compradores responden a criterios muy diferentes. Mientras algunos buscan terminaciones concretas, otros conceden mayor importancia a la disponibilidad del número que a su significado.

En juegos de combinaciones como La Primitiva o Bonoloto también aparecen patrones similares. Las fechas personales, las secuencias ordenadas o los números considerados afortunados pueden condicionar las elecciones, aunque ninguna combinación válida dispone de ventaja estadística sobre las demás.

La diferencia entre probabilidad e ilusión

Desde una perspectiva matemática, los sorteos aleatorios no tienen memoria. Que un número haya aparecido recientemente o lleve mucho tiempo sin resultar premiado no modifica sus posibilidades en el siguiente sorteo independiente.

No obstante, la elección de un número incorpora un componente emocional. Una fecha familiar, un antiguo dorsal deportivo o una cifra asociada a un recuerdo pueden convertir una combinación cualquiera en una elección especialmente significativa.

Por tanto, los denominados números feos no constituyen una categoría matemática, sino una expresión de las preferencias culturales y personales de los jugadores.

La conclusión es sencilla: en la lotería no existen números bonitos ni feos desde el punto de vista de la probabilidad. Todos compiten en igualdad de condiciones, aunque no todos despierten la misma ilusión entre quienes participan.

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