EXTE Y LG Ad Solutions amplían su acuerdo para comercializar sus formatos publicitarios en LATAM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de mayo de 2025. - Con esta alianza, EXTE podrá ofrecer los formatos exclusivos y los datos avanzados de LG Ad Solutions para potenciar campañas de branding en Smart TVs en los principales países de Latinoamérica

EXTE, la AdTech que une tecnología, creatividad y medios para elevar las marcas, refuerza su alianza estratégica con LG Ad Solutions mediante un acuerdo exclusivo que amplía su colaboración. Además del acuerdo actual, que abarca España y Portugal, ahora se extiende a mercados clave como México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá y Costa Rica. Este acuerdo proporciona a los anunciantes herramientas avanzadas de datos y soluciones publicitarias diseñadas para maximizar la efectividad de sus campañas de branding, garantizando altos niveles de atención e interacción. LG cuenta con 20 millones de televisores activos en la región y genera más de 1,4 millones de oportunidades publicitarias al mes.



La implementación de datos ACR (Automatic Content Recognition) de LG Ad Solutions destaca como una de las grandes ventajas del acuerdo. Esta tecnología permite identificar hogares no expuestos a campañas de TV lineal e impactarlos para alcanzar un alcance incremental. Al mismo tiempo, permite reforzar el recuerdo de marca al impactar a usuarios ya expuestos a la publicidad. A través de segmentaciones detalladas basadas en intereses, dispositivos o apps instaladas, los anunciantes pueden dirigir sus mensajes a audiencias específicas con gran precisión.



Silvia Fernández, Head of Platforms & CTV en EXTE, explica que "ahora, además de hacerlo en España, también en LATAM podremos ofrecer a las marcas un espacio seguro y efectivo para impactar a su audiencia en un momento de máxima atención e interacción con su Smart TV, sumando a esto el uso de los datos ACR de LG".



Fernando García, CEO de la Adtech con presencia internacional, afirma que "la televisión no lineal ha llegado para revolucionar el consumo de contenido, y la industria publicitaria. Los espectadores cada vez más diversifican su atención y llegar a ellos es un reto para los anunciantes".



Edward Wale, vicepresidente de Europa de LG Ad Solutions, destacó: "La colaboración con EXTE en España ha ayudado a los anunciantes a aprovechar el potencial del inventario premium de televisores conectados de LG y a obtener mejores resultados. Espera ver un impacto similar a medida que la colaboración se expanda a Latinoamérica".



Alberto Grande, Chief Revenue Officer (CRO) Américas, señaló: "Esta alianza no solo reafirma la posición como líderes en innovación publicitaria en Latinoamérica, sino que también amplifica las posibilidades de las marcas de conectar de manera única y personalizada con sus audiencias en Latam, una región con un enorme potencial de crecimiento y migración de inversiones hacia un consumo exclusivo e innovador de contenido digital".



Esta unión estratégica entre EXTE y LG Ad Solutions permitirá a las marcas protagonizar cada interacción del usuario con su Smart TV, ofreciendo la exclusividad de todos los impactos publicitarios en momentos clave y asegurando resultados significativos.







Contacto

Nombre contacto: Trescom

Descripción contacto: Trescom

Teléfono de contacto: 648962104





Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1263350/Imagen_-_EXTE_y__LG_Ads_Solutions.jpg

Pie de foto: EXTE y LG Ads Solutions

Autor: EXTE