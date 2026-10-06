Fabricación sostenible de colchones; el modelo de Buensueño recibe un reconocimiento empresarial - Buensueño

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de octubre de 2026.-

La industria del descanso afronta una evolución en la que los procesos productivos y la responsabilidad medioambiental ocupan un espacio cada vez más relevante en la estrategia empresarial. Este cambio también alcanza a fabricantes con una larga vinculación al sector, que incorporan la sostenibilidad a su forma de producir y evolucionar. Es el caso de Buensueño, empresa murciana cuyo compromiso con la fabricación sostenible de colchones fue reconocido en junio de 2025 en los VII Premios a la Sostenibilidad Medioambiental de La Verdad.

La compañía recibió el galardón correspondiente a la categoría Transformación empresarial por la sostenibilidad, un reconocimiento que puso en valor su evolución hacia un modelo productivo más responsable.

La sostenibilidad como parte de la transformación de Buensueño

Con fábrica en Abanilla, Murcia, Buensueño cuenta con una trayectoria familiar de tres generaciones vinculada al sector del descanso, mientras que la marca inició su actividad en el año 2000. Esta experiencia industrial ha permitido desarrollar diferentes colecciones de colchones y trabajar con materiales y tecnologías adaptados a distintas necesidades de descanso.

El reconocimiento concedido adquiere especial significado al situar el foco sobre la transformación de la propia empresa. Los VII Premios a la Sostenibilidad Medioambiental distinguieron diferentes iniciativas de organizaciones, instituciones y empresas de la Región de Murcia, reservando una de sus categorías específicamente a la transformación empresarial vinculada con la sostenibilidad.

En el caso de Buensueño, el premio sirve como referencia de una línea de trabajo orientada a integrar criterios de responsabilidad en su actividad industrial. La compañía mantiene así la fabricación sostenible de colchones como uno de los ámbitos asociados a la evolución de su modelo empresarial.

Una industria del descanso vinculada a una producción más responsable

La transformación sostenible dentro de una empresa industrial implica revisar progresivamente la manera en la que se conciben los procesos y se desarrolla la actividad productiva. Para Buensueño, esta evolución se integra en una trayectoria marcada por la fabricación de colchones en Murcia y por el conocimiento acumulado durante décadas en el sector.

El galardón de La Verdad constituye un reconocimiento a ese proceso y refuerza la importancia que la sostenibilidad ha adquirido dentro de la industria. Más allá de un momento concreto, la distinción permite recordar el camino emprendido por empresas que incorporan una visión más responsable a su desarrollo.

Buensueño continúa vinculando su experiencia como fabricante murciano con una evolución de sus procesos orientada hacia una producción responsable. El reconocimiento obtenido representa así un hito dentro de esa trayectoria y respalda el compromiso de la compañía con la fabricación sostenible de colchones, entendida como parte de una transformación empresarial que continúa desarrollándose con perspectiva de futuro.

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