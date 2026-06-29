De fabricar velas en casa a superar el millón de euros de facturación; la historia detrás de Oh My Wax - OH MY WAX CANDLE STUDIO S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Lo que comenzó como una pequeña afición en casa se ha convertido en una de las marcas de aromas para el hogar con mayor crecimiento en España.

Barcelona, 20 de junio de 2026.- Patricia, fundadora de Oh My Wax, decidió hace unos años dar un giro radical a su vida. Tras trabajar como consultora especializada en cambio climático, sentía que necesitaba construir algo propio, algo que le apasionara de verdad y que pudiera aportar felicidad a otras personas a través de los pequeños momentos del día a día.

Fue entonces cuando descubrió el mundo de los aromas para el hogar y comenzó a fabricar sus primeras velas y wax melts desde casa, preparando pedidos ella misma y aprendiendo cada aspecto del negocio desde cero.

Lo que empezó como un pequeño proyecto artesanal pronto comenzó a llamar la atención de miles de personas. Gracias a las redes sociales y al boca a boca de sus primeras clientas, la marca fue creciendo hasta convertirse en una empresa con un equipo propio y unas instalaciones dedicadas exclusivamente a la producción y preparación de pedidos.

Hoy, Oh My Wax factura más de un millón de euros al año y ha conseguido llevar sus aromas a más de 23.500 hogares, acumulando además más de 2.300 reseñas verificadas con una valoración media de 4,95 sobre 5.

Uno de los factores diferenciales de la marca ha sido su apuesta por productos elaborados con cera de soja 100% natural, aromas de alta calidad y diseños originales que convierten cada pedido en una experiencia completa para las clientas.

Más allá de vender velas o wax melts, Patricia explica que el objetivo siempre ha sido crear momentos especiales dentro de casa.

"Queríamos que cada aroma pudiera transportar a una persona a un recuerdo, a una emoción o a un momento concreto. Al final no vendemos solo un producto, vendemos sensaciones y experiencias", explica la fundadora.

Actualmente, Oh My Wax cuenta con un equipo de varias personas que participan en la producción, logística, atención a las clientas y desarrollo de nuevos productos, manteniendo la esencia artesanal con la que nació la marca.

A pesar del crecimiento experimentado en los últimos años, Patricia asegura que la filosofía sigue siendo la misma que cuando preparaba los primeros pedidos desde casa: crear productos de calidad que ayuden a transformar cualquier rincón en un lugar más agradable y especial.

La compañía continúa desarrollando nuevos productos, ampliando su catálogo y reforzando su presencia online, con el objetivo de seguir llevando sus aromas a miles de hogares más durante los próximos años.

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