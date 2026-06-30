Factoryoficina impulsa la renovación de espacios de trabajo con mobiliario de oficina reacondicionado - Factoryoficina

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de junio de 2026.-

La transformación de los espacios de trabajo ha impulsado la búsqueda de soluciones que permitan adaptar las oficinas a nuevas necesidades sin renunciar a la funcionalidad ni al aprovechamiento de los recursos. En este escenario, el mobiliario de oficina reacondicionado se ha consolidado como una alternativa cada vez más presente en empresas que desean renovar sus instalaciones mediante equipamiento profesional preparado para una nueva etapa de uso.

Factoryoficina desarrolla una propuesta integral que combina la venta de mobiliario, la reparación de sillas, el servicio de tapicería y el alquiler de equipamiento para oficinas.

Mobiliario reacondicionado para renovar espacios de trabajo

El catálogo de Factoryoficina reúne mobiliario profesional destinado a distintos entornos laborales, incluyendo puestos operativos, despachos, salas de reuniones y zonas comunes. Junto a la comercialización de mobiliario nuevo, la empresa ofrece una amplia selección de mobiliario de oficina reacondicionado, revisado y preparado para volver a incorporarse a espacios de trabajo con todas las garantías de uso.

Esta línea de actividad permite ampliar las opciones disponibles para empresas y organizaciones que buscan equipar sus instalaciones con soluciones adaptadas a diferentes necesidades. A ello se suma el servicio de alquiler de mobiliario, pensado para proyectos temporales, eventos, ampliaciones de plantilla o espacios de trabajo de duración limitada, ofreciendo una alternativa flexible para disponer del equipamiento necesario durante el tiempo requerido.

Reparación y tapicería de sillas para prolongar la vida útil del mobiliario

Otro de los servicios con mayor peso dentro de la actividad de Factoryoficina es la reparación y tapicería de sillas de oficina. La empresa lleva a cabo actuaciones orientadas a recuperar el estado funcional y estético de sillas utilizadas diariamente en oficinas, organismos públicos y grandes empresas.

Los trabajos incluyen la sustitución de tapizados, renovación de espumas, cambio de ruedas, revisión de mecanismos y limpieza integral de cada pieza antes de su entrega. Este servicio forma parte de proyectos realizados para diferentes entidades, entre ellas ministerios y cadenas de televisión, donde la conservación del mobiliario permite mantener el equipamiento operativo durante más tiempo.

La combinación de venta, reacondicionamiento, reparación y alquiler convierte a Factoryoficina en una empresa especializada en soluciones integrales para el entorno profesional. El mobiliario de oficina reacondicionado, junto con los servicios de tapicería, reparación de sillas y alquiler de mobiliario, refleja una propuesta orientada a optimizar el aprovechamiento del equipamiento existente y responder a las distintas necesidades de empresas e instituciones.

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