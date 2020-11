Fallar en la optimización de la tecnología, le cuesta a las empresas europeas al menos 2,3 millones de euros

Un estudio de Insight Research descubre que, a pesar de la presión para reducir costes, las empresas están perdiendo importantes ahorros potenciales en la gestión del licenciamiento, de la infraestructura y de sus activos de TI

El 95% de las empresas europeas están bajo presión para reducir costes durante la pandemia actual, pero sus esfuerzos se ven obstaculizados por una incapacidad de optimizar el gasto en TI, según la investigación de Insight [i].



Por ejemplo, las empresas gastan una media de 2,34 millones de euros al año más de lo que deberían en licencias de software a causa de las licencias no utilizadas, lo suficiente para pagar los salarios de 45 especialistas en TI cualificados.



Desde marzo de 2020, el 51% de las organizaciones ha reducido su plantilla y más de una cuarta parte (27%) ha reducido específicamente el equipo de TI. El 44% está alargando el tiempo de vida de los activos de TI y el 34% está consolidando las instalaciones de oficinas físicas. Sin embargo, es preocupante que las empresas no estén optimizando por completo los costes de TI.



La inversión en áreas como software, soporte de TI e infraestructura ha aumentado desde marzo de 2020. Sin embargo, la mayoría de los equipos de TI declararon que estas inversiones no fueron tan estratégicas como deberían ser, lo cual deja espacio para la optimización. El 50% de los equipos de TI dicen que necesitan optimizar su inversión en soporte de TI, el 50% lo necesitan en software, el 60% en nube privada, y el 68% en Infraestructura como servicio.



El estudio puso de manifiesto, además, una serie de desafíos clave que enfrentan las empresas para optimizar los costes de TI:



• El 66% de las organizaciones tienen una gran cantidad de hardware y software duplicado porque necesitaban nueva tecnología al comienzo del confinamiento.



• El 63% no puede escalar sus licencias de software a la cantidad de empleados que tiene.



• El 69% está luchando por gestionar un aumento en BYOD (“trae tu propio dispositivo”, por sus siglas en inglés "Bring your own device") desde marzo de 2020.



“Los departamentos de TI necesitan ahorrar, pero a la vez existe una línea muy fina entre la reducción de costes y la reducción de la capacidad operativa”, según Emma de Sousa, Vicepresidenta Senior para EMEA en Insight. “Las organizaciones han estado luchando durante varios años para abordar los desafíos sistémicos en torno a la gestión de costes. Si duplican sus esfuerzos de optimización de costes, podrían evitar tomar decisiones que casi con certeza afectarán su capacidad para ejecutar planes de transformación digital. Existen innumerables oportunidades para que las organizaciones optimicen sus costes y ahorren dinero sin perjudicar su capacidad para operar de manera efectiva ”.



Otros hallazgos de la investigación concluyen:



• Falta de visibilidad: las compras no programadas de otros departamentos añaden 1,23 millones de euros al año a los costes de los servicios en la nube, mientras que el 55% de las organizaciones tiene varios contratos para el mismo software porque fue comprado por diferentes unidades de negocio en diferentes momentos. Una mayor visibilidad de este gasto revelaría más oportunidades para optimizar.



• Disminución de la inversión en TI: los presupuestos de TI solo aumentaron un 1,64% en los últimos 12 meses, en comparación con las predicciones previas a la pandemia del 3,4%.



• Las empresas carecen de habilidades y conocimientos: el 73% no puede negociar eficazmente con los proveedores de software. El 56% piensa que está gastando demasiado en licencias pero no puede confirmar su creencia y comienza a corregir el problema.



• Existen oportunidades para la consolidación: el 73% de las organizaciones están usando múltiples aplicaciones que tienen la misma funcionalidad, pero son utilizadas por diferentes equipos en diferentes situaciones. El 63% no ha consolidado su infraestructura de TI desde marzo de 2020.



• Empresas que se preparan para un aumento de auditorías: el 84% espera que los proveedores de software aumenten sus auditorías de licencias a raíz de la situación creada por la pandemia para asegurarse de que se les paga correctamente.



“Los desafíos que hemos enfrentado hasta ahora en 2020 no han terminado, y los departamentos de TI tienen un papel clave en el apoyo a sus organizaciones”, afirma Emma de Sousa. “La optimización de costes no es fácil y, a menudo, requiere de habilidades y conocimientos especializados, pero ahora es el momento de erradicar el gasto superfluo e impulsar operaciones más eficientes. Al hacer esto, las organizaciones estarán en una mejor posición para garantizar que la empresa sea lo suficientemente resiliente para sobrevivir e incluso prosperar, pase lo que pase en un futuro".



Para leer el informe completo, "¿Está fallando IT ante el reto de la optimización de costes?", visitar https://es.insight.com/content-and-resources/2020/reports/is-it-failing-the-cost-optimisation-challenge



