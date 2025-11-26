FCC premia a Fundación ONCE por su labor y atención a las mujeres víctimas de violencia de género

Acto de entrega del premio a la Fundación Once - FCC

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de noviembre de 2025.-

Por octavo año consecutivo, el Grupo FCC premia y reconoce el trabajo que llevan a cabo las organizaciones y asociaciones que se ocupan de poner fin a la violencia de género

Por octavo año consecutivo, el Grupo FCC ha querido premiar y reconocer el trabajo que llevan a cabo las organizaciones y asociaciones que luchan contra la violencia de género y se ocupan y preocupan de las mujeres víctimas de esta lacra social. En esta VIII Edición, el galardón ha sido para Fundación ONCE por su compromiso y acciones orientadas a la protección y apoyo de las mujeres víctimas de esta lacra social. Un reconocimiento que refuerza la colaboración entre FCC y Fundación ONCE en la promoción de valores esenciales para una sociedad más justa e inclusiva.



La presidenta del Grupo FCC, Esther Alcocer Koplowitz, ha hecho entrega del galardón a Alberto Durán, vicepresidente de Fundación ONCE, y a Mar Medeiros, directora de Empresas, Alianzas, RSC-D y Marketing Social de Inserta Empleo y responsable de Marketing Social y Convenios en Fundación ONCE, que lo han recogido con mucho cariño en representación de la entidad, durante el acto de celebración del 25N en FCC, y que pone de manifiesto el compromiso compartido entre ambas entidades.



Durante la entrega, Alcocer Koplowitz destacó que "se trata de un merecido reconocimiento a vuestro desempeño diario y como muestra también de nuestro compromiso conjunto en favor de la igualdad, el respeto y contra cualquier forma de violencia y discriminación".



Por su parte, Durán expresó su agradecimiento a FCC, subrayando "la importancia de seguir manteniendo este vínculo para visibilizar el trabajo en favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, contribuyendo así a su plena y efectiva inclusión social".



Con este reconocimiento, FCC reafirma su compromiso con la igualdad y la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres. La compañía seguirá impulsando campañas de sensibilización y colaborando con instituciones y asociaciones para que la educación y la concienciación lleguen a toda la sociedad. Solo la suma de esfuerzos permitirá avanzar hacia una sociedad libre de violencia.







Contacto

Nombre contacto: FCC

Descripción contacto: FCC

Teléfono de contacto: 91 359 54 00



