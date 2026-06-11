FER reconoce a la UME y homenajea a dos referentes históricos del reciclaje español

Premios Madre Tierra y Una Vida Dedicada a la Recuperación - Federación Española de la Recuperación y el Recicl

(Información remitida por la empresa firmante)

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje entregó sus principales galardones durante la Cena de Gala del 23º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado, distinguiendo a la Unidad Militar de Emergencias y homenajeando a título póstumo a Juan Bellagona y Antonio Nieto por su contribución al sector

Madrid, 11 de junio de 2026.-La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) celebró anoche la tradicional Cena de Gala del 23º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado, una cita que reunió a representantes de toda la cadena de valor del reciclaje y sirvió para reconocer la trayectoria de personas e instituciones que han contribuido de forma destacada al desarrollo del sector y a la protección del medio ambiente.



Durante la ceremonia se entregaron los principales reconocimientos anuales de la Federación: el Premio 'Madre Tierra' y los galardones a 'Una Vida Dedicada a la Recuperación'.



El Premio 'Madre Tierra' 2026 fue concedido a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en reconocimiento a su labor al servicio de la sociedad y su actuación frente a grandes emergencias, incendios forestales, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos.



El galardón fue recogido por el comandante Marcos García López, quien recibió el reconocimiento de manos del presidente de FER, Ion Olaeta. Durante el acto se destacó la profesionalidad, capacidad de servicio y compromiso de los integrantes de la UME, convertida en una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía.



Uno de los momentos más emotivos de la velada fue la entrega de los Premios a 'Una Vida Dedicada a la Recuperación', otorgados este año a título póstumo a dos figuras fundamentales para la historia del reciclaje en España.



El primero de ellos fue para Juan Bellagona Cedeira, fundador de Bellagona Recuperaciones Metálicas y pionero del sector. FER quiso reconocer una trayectoria empresarial iniciada en los años sesenta y que contribuyó decisivamente a la profesionalización de la actividad recuperadora. El galardón fue recogido por su hija Marian Bellagona y su nieto Rubén Bellagona.



El segundo reconocimiento recayó en Antonio Nieto Jaime, de la empresa Recuperaciones Nieto y miembro de la junta directiva de FER y tesorero de la organización durante más de 16 años. La Federación destacó tanto su compromiso con la entidad como su contribución al fortalecimiento de la industria española del reciclaje. Su hijo recibió el premio en representación de la familia.



La gala concluyó con un reconocimiento especial a Julio Lorente por sus 25 años de dedicación a FER. El homenaje puso en valor su compromiso con la Federación y su contribución al crecimiento y consolidación de la organización durante las últimas décadas.



La entrega de premios sirvió como broche de oro a la primera jornada del Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado, reafirmando los valores de esfuerzo, compromiso, innovación y sostenibilidad que caracterizan a la industria española del reciclaje y que resultan esenciales para avanzar hacia una economía cada vez más circular.

Contacto

Nombre contacto: Mónica Facal

Descripción contacto: Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje

Teléfono de contacto: 91 189 66 52