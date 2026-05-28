Fichar no es gestionar; la nueva ventaja competitiva que muchas empresas todavía no han entendido - PLANNAM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de mayo de 2026.- Miles de empresas españolas ya han digitalizado el fichaje, implantado registro horario y automatizado procesos básicos de Workforce Management (WFM). Sin embargo, muchas siguen enfrentándose al mismo problema operativo de fondo: Horas extra descontroladas, managers corrigiendo turnos manualmente, decisiones fuera del sistema, sobrecobertura, falta de trazabilidad y dificultad para coordinar operaciones complejas en tiempo real. Porque registrar horas no equivale a gestionar bien una operación. Y ahí es donde empieza a emerger una nueva categoría tecnológica.Una de las compañías españolas que ya trabaja esta arquitectura es PLANNAM, una scale-up especializada en inteligencia operacional aplicada a operaciones humanas complejas.

El error de confundir fichaje con gestión operativa

El mercado lleva años mezclando conceptos distintos. El registro horario sirve para demostrar cumplimiento legal. Las soluciones Time & Attendance capturan presencia y actividad. Los portales de empleado digitalizan vacaciones, ausencias y autoservicio de RR. HH. Y los sistemas WFM tradicionales ayudan a generar turnos y ajustar capacidad.

Sin embargo, muchas organizaciones siguen gestionando fuera del sistema la parte más crítica: la decisión operativa real. Es decir, cómo coordinar personas, cobertura, demanda, restricciones laborales, descansos, productividad y servicio de forma coherente y escalable. Y eso cambia completamente el enfoque.

Porque ya no se habla únicamente de software de RR. HH., sino de sistemas capaces de gobernar operaciones humanas complejas mediante arquitectura de decisión, optimización continua y memoria operacional.

Por qué el WFM tradicional ya no es suficiente

La mayoría de plataformas WFM actuales nacieron para resolver problemas concretos:

1-Registrar jornada.

2-Crear turnos.

3-Gestionar incidencias.

4-Automatizar procesos administrativos.

Y muchas lo hacen correctamente. Pero cuando una operación alcanza cierta complejidad —multi-site, múltiples convenios, demanda variable, multiperfil o necesidad de coherencia global— aparece un límite estructural.

Porque gran parte del mercado WFM sigue funcionando sobre arquitecturas basadas en reglas estáticas o scheduling convencional.

La diferencia no está en tener más funcionalidades visibles, sino que está en la arquitectura de decisión.

PLANNAM, por ejemplo, ha desarrollado un motor de optimización operacional diseñado para resolver problemas complejos en tiempo real integrando simultáneamente demanda operativa, normativa laboral, restricciones contractuales, cobertura mínima y equilibrio de cargas.

Mientras muchas plataformas optimizan dentro de reglas predefinidas, la nueva generación de inteligencia operacional busca gobernar decisiones continuas sobre la operación completa.

Datos reales: ahorro operativo y reducción de ineficiencias

En operaciones complejas, el verdadero coste oculto rara vez está en el software.

Está en:

1-Horas extra innecesarias,

2-Sobrecobertura,

3-Decisiones manuales,

4-Incidencias difíciles de demostrar,

5-Falta de trazabilidad,

6-Y ausencia de simulación operativa.

En operaciones retail multicentro ya existen despliegues capaces de identificar ahorros operativos superiores a 500.000 dólares anuales mediante optimización de cobertura, planificación y gestión operacional.

Además, estudios sectoriales de eficiencia operativa y benchmarks utilizados en implantaciones avanzadas de planificación y optimización laboral apuntan a ahorros potenciales acumulados del 24–39 % sobre coste de personal en determinados entornos operativos complejos.

El problema es que muchas empresas siguen utilizando herramientas diseñadas para registrar actividad, no para gobernar operaciones humanas complejas.

La nueva categoría: inteligencia operacional

La regulación europea ya está avanzando hacia modelos mucho más exigentes:

1-Transparencia algorítmica,

2-Supervisión humana,

3-Trazabilidad,

4-Explicabilidad,

5-Y gobernanza del dato.

Eso significa que el futuro no pertenecerá únicamente a las plataformas que capturan información, pertenecerá a las que sean capaces de transformar esa información en decisiones operativas fiables, auditables y comprensibles.

Porque una cosa es almacenar fichajes, y otra muy distinta es prevenir problemas antes de que ocurran. En los últimos años ha comenzado a emerger una nueva generación de plataformas orientadas a convertir operaciones complejas en sistemas de decisión.

Ya no se trata solo de hacer turnos, se trata de coordinar restricciones, cobertura, continuidad operativa, productividad, equidad y capacidad de adaptación en tiempo real.

PLANNAM ya está desplegando esta arquitectura en operaciones reales

PLANNAM evoluciona hacia una infraestructura de inteligencia operacional capaz de aprender, simular, coordinar y gobernar decisiones continuas sobre operaciones reales. Su arquitectura integra demanda, optimización, memoria operacional y aprendizaje continuo dentro de un sistema cerrado de decisión operacional.

Hoy, este tipo de arquitectura ya está desplegándose en entornos industriales, retail, telecom, hospitality y operaciones reguladas de alta complejidad.

La mayoría de compañías cree que ya resolvió el problema del tiempo de trabajo porque digitalizó el fichaje, pero la verdadera pregunta es otra:

¿El sistema solo registra horas o realmente decide bien la operación?Porque si los managers siguen corrigiendo turnos fuera de la plataforma y la operación sigue dependiendo de coordinación manual, entonces el problema todavía no está resuelto, solo está digitalizado.

Y esa diferencia será precisamente la que separará a las organizaciones que conviertan el trabajo en ventaja competitiva de las que seguirán gestionándolo como una carga administrativa.

El futuro del trabajo no será gestionado únicamente mediante software de RR. HH, será gobernado mediante sistemas de inteligencia operacional capaces de coordinar operaciones humanas complejas en tiempo real.

Y PLANNAM ya está desplegando esa nueva capa de inteligencia operacional en entornos reales de alta complejidad.

Las organizaciones que quieran evaluar si sus sistemas actuales realmente están preparados para gestionar operaciones complejas pueden solicitar un diagnóstico de madurez operacional a través de PLANNAM.



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