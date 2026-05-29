La financiación alternativa consolida el crecimiento empresarial e inmobiliario en España - Ondara Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de mayo de 2026.-

El acceso al crédito bancario continúa siendo limitado para muchas empresas, por lo que la financiación alternativa se ha convertido en un elemento central del sistema financiero en España, un ámbito en el que Ondara Group ha ganado un papel relevante. Lo que hace apenas una década se percibía como una vía complementaria hoy es la principal puerta de entrada al capital para muchas organizaciones. Este cambio responde a la transformación del mercado financiero, la digitalización de los procesos y la necesidad creciente de soluciones más ágiles, flexibles y adaptadas a la realidad empresarial.

La financiación alternativa está redefiniendo cómo se financian las empresas, y también cómo se estructuran las operaciones inmobiliarias y los proyectos de inversión.

Un crecimiento estructural medible

El auge de la financiación alternativa no es una tendencia teórica, sino una realidad respaldada por datos sólidos del mercado europeo e inmobiliario.

En 2026, este modelo ya representa entre el 30% y el 32% de la inversión en promoción residencial en España, lo que evidencia su papel protagonista dentro del sector inmobiliario. Es decir, aproximadamente uno de cada tres euros destinados a desarrollo residencial, proviene de fuentes alternativas a la banca tradicional.

Por otro lado, el volumen total del mercado de financiación alternativa en España se sitúa en torno a los 12.800 millones de euros, con un crecimiento anual superior al 20%. Este ritmo de expansión confirma que no se trata de un fenómeno puntual, sino de una consolidación estructural dentro del sistema financiero.

Dentro de este ecosistema, el direct lending inmobiliario se ha convertido en uno de los segmentos más dinámicos, creciendo a doble dígito gracias a su capacidad para adaptarse a operaciones complejas, plazos ajustados y necesidades de financiación más personalizadas.

Y a escala global, el private credit ya gestiona activos por un valor de trillones de dólares, consolidándose como una clase de activo institucional plenamente establecida en carteras de inversión internacionales.

Más allá de la banca: una respuesta a nuevas necesidades empresariales

El crecimiento de este modelo responde directamente a las limitaciones del sistema bancario tradicional. Los procesos de aprobación cada vez más largos, los requisitos de garantías elevadas y la reducción de la tolerancia al riesgo han dejado fuera a una parte importante del tejido empresarial, especialmente pymes, promotores y startups.

Frente a ello, la financiación alternativa aporta una lógica diferente: prioriza la viabilidad del proyecto, el valor del activo y el potencial de crecimiento por encima del historial crediticio.

Este cambio ha permitido que miles de empresas accedan a capital en fases donde antes no existían opciones reales de financiación.

¿Qué productos de financiación alternativa están impulsando el mercado?

El ecosistema de financiación alternativa ha evolucionado hacia un conjunto de productos altamente especializados que permiten adaptarse a cada necesidad concreta. Ya no se trata de un único modelo, sino de un abanico de soluciones financieras que responden a distintos perfiles de empresa, activos y objetivos.

Préstamos con garantía hipotecaria

Los préstamos con garantía hipotecaria son una opción de financiación alternativa muy común en España. En este tipo de préstamos, el solicitante utiliza una propiedad inmobiliaria como garantía para obtener capital.

Estos préstamos suelen tener tasas de interés más bajas y plazos de devolución más amplios, lo que los convierte en una opción atractiva para aquellos que necesitan una financiación a largo plazo.

Sale and leaseback: una estrategia inteligente para liberar capital

El leaseback, también conocido como “sale and leaseback”, es una solución financiera que permite a las empresas obtener liquidez inmediata sin perder el uso de sus activos estratégicos. Consiste en vender un activo, como un inmueble, maquinaria o equipos, a una entidad financiera y, simultáneamente, arrendarlo para seguir utilizándolo con normalidad en la operación diaria.

De esta forma, la empresa transforma activos inmovilizados en capital disponible, manteniendo su actividad sin interrupciones y con la posibilidad, en muchos casos, de recomprar el activo al final del contrato

Direct lending: financiamiento directo por inversores privados

El direct lending se ha consolidado como una alternativa de financiación empresarial en auge en España. En este modelo, las empresas obtienen préstamos directamente de fondos de inversión o inversores institucionales, sin la intermediación de un banco tradicional.

A diferencia del crédito bancario convencional, el direct lending ofrece condiciones más flexibles y procesos de aprobación más ágiles. Los plazos, garantías y estructuras de pago se negocian directamente entre las partes, permitiendo soluciones adaptadas a las necesidades reales del negocio y reduciendo la dependencia del sistema bancario tradicional.

Ondara Group: financiación alternativa para un mercado en transformación

En este nuevo entorno financiero, la figura de los intermediarios especializados ha adquirido un papel determinante.

Ondara Group se posiciona como un actor clave dentro del ecosistema de financiación alternativa, centrado en conectar capital con proyectos y también en estructurar operaciones financieras completas.

Su valor diferencial reside en la capacidad de analizar cada operación de forma individualizada y diseñar estructuras que pueden combinar distintas fuentes de financiación, desde capital privado hasta soluciones respaldadas por activos inmobiliarios.

Este enfoque permite dar respuesta a operaciones complejas que requieren rapidez, flexibilidad y una visión estratégica más allá de los productos financieros estándar. En un mercado donde la ejecución y la estructura financiera son determinantes, este tipo de acompañamiento se ha convertido en un factor clave para inversores, promotores y empresas.

La financiación ya no es solo una herramienta de crecimiento, sino un elemento determinante para la viabilidad de los proyectos.

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