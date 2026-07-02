La fisioterapia en las empresas contribuye a prevenir lesiones y reducir las bajas laborales, según el CPFCM - Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comun

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 02 de julio 2026.- El absentismo laboral es uno de los principales desafíos para las empresas españolas y para el sistema productivo. Según estimaciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), este fenómeno generó un coste superior a los 32.000 millones de euros en 2025. Cada día, más de 1,2 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo por encontrarse de baja médica, siendo los trastornos musculoesqueléticos una de las causas más frecuentes. Ante esta realidad, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) destaca el valor de la fisioterapia como herramienta para mejorar la salud en el trabajo, prevenir lesiones y contribuir a reducir el número de bajas laborales.

La fisioterapia, una aliada para prevenir los trastornos musculoesqueléticos

Los dolores de espalda, cuello y extremidades, junto con otras patologías derivadas de la actividad laboral, representan cerca de la mitad de las bajas médicas relacionadas con problemas musculoesqueléticos. La adopción de estrategias preventivas y el acceso a tratamientos fisioterápicos permiten actuar tanto sobre el origen del problema como sobre su evolución.

“Posturas mantenidas durante jornadas largas, movimientos repetitivos, sedentarismo y estrés físico acumulado en trabajos de fuerza son los motivos más frecuentes de esos problemas musculoesqueléticos”, explica Pablo Herrera, vicedecano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM).

Diversos estudios indican que la fisioterapia puede reducir hasta un 45 % las bajas relacionadas con este tipo de trastornos mediante actuaciones orientadas a la prevención, la valoración funcional y el tratamiento individualizado. Además, el trabajo del fisio resulta especialmente relevante para promover hábitos saludables y corregir las posturas en el trabajo que favorecen la aparición de lesiones.

Promover la salud en el trabajo desde la prevención

Para el CPFCM, integrar la fisioterapia dentro de las estrategias de prevención en las empresas supone una oportunidad para mejorar el bienestar de los trabajadores y favorecer entornos laborales más saludables. La identificación precoz de factores de riesgo y la intervención antes de que aparezcan lesiones de mayor gravedad contribuyen a reducir el impacto de las patologías musculoesqueléticas.

“Los tratamientos fisioterápicos son una herramienta de gran ayuda para prevenir y reducir el número de bajas laborales. De manera especial, si se trata de situaciones tan frecuentes entre los trabajadores como dolor lumbar y cervical, tendinopatías o el síndrome del túnel carpiano”, señala Pablo Herrera.

La promoción de la salud en el trabajo pasa por combinar medidas preventivas, educación sanitaria y atención especializada. En este ámbito, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid considera que reforzar el papel de la fisioterapia en las empresas puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, reducir el absentismo y fomentar una cultura preventiva basada en el cuidado de la salud desde el entorno laboral.



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