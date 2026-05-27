Forever Rock cierra su primera edición con más de 1.500 asistentes y anuncia el lanzamiento de Forever Pop - Forever Rock

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de mayo

La primera edición de Forever Rock ha superado todas las expectativas, consolidándose como uno de los nuevos eventos musicales de referencia dentro de la escena rock nacional en Madrid. El festival, organizado por la promotora española Wonderworld, reunió a más de 1.500 asistentes en una jornada marcada por la música en directo, el ambiente intergeneracional y una producción cuidada al detalle.

Celebrado en Autocines Madrid, Forever Rock consiguió congregar a amantes del rock de diferentes generaciones en un evento que apostó por recuperar la esencia de los grandes himnos nacionales y la experiencia de los festivales clásicos, combinando conciertos en directo, gastronomía, zonas de ocio y un potente afterparty final.

Desde la organización destacan el excelente feedback recibido por parte del público, tanto en redes sociales como durante el propio evento. Los asistentes valoraron especialmente la atmósfera del festival, la calidad artística, la comodidad del recinto y la experiencia general vivida durante más de ocho horas de música y entretenimiento.

“Estamos muy emocionados con la acogida que ha tenido esta primera edición. Forever Rock nació con la intención de crear algo auténtico y especial para los amantes del rock, y la respuesta del público ha sido increíble”, señalan desde Wonderworld.

El éxito de esta primera edición ya ha impulsado a la promotora a trabajar en una segunda edición de Forever Rock, con el objetivo de seguir creciendo y consolidar la marca como una cita imprescindible dentro del calendario musical español. Se pueden ver todas las fechas en su instagram @forever.festival.

Además, Wonderworld ha anunciado oficialmente el lanzamiento de un nuevo concepto musical: Forever Pop, cuya primera edición se celebrará el próximo 5 de septiembre en el Autocine de Madrid. Este nuevo festival estará centrado en los grandes éxitos del pop nacional e internacional y buscará replicar la experiencia, producción y espíritu que han convertido a Forever Rock en un éxito desde su debut.

Con esta apuesta, Wonderworld continúa reforzando su posicionamiento dentro del sector del entretenimiento y los festivales en España, impulsando formatos musicales experienciales dirigidos a un público cada vez más amplio y exigente.

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