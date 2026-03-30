Formación Carpe Diem galardonada en la I Edición del European Artificial Intelligence Award - AEITI

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de marzo.- En una ceremonia que destacó la vanguardia educativa y la transformación digital, la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI) hizo entrega el pasado viernes, 13 de marzo, del galardón de la I edición de los European Artificial Intelligence Awards a la entidad Formación Carpe Diem.

El prestigioso Hotel Marriott Auditorium de Madrid fue el escenario de este reconocimiento, seguido de una exclusiva cena de gala que reunió a líderes del sector académico, tecnológico y empresarial. Este premio ha sido creado con el fin de reconocer a todas las empresas que utilizan la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la vida de las personas y optimizar el funcionamiento empresarial, aplicando la tecnología de manera ética y eficiente.

Formación Carpe Diem: Innovación en el aprendizaje inteligente

Formación Carpe Diem se ha alzado con este galardón gracias a su destacada labor en la democratización del conocimiento a través de herramientas tecnológicas avanzadas. La AEITI ha reconocido su capacidad para integrar la Inteligencia Artificial en el sector educativo, destacando especialmente en:

Personalización del aprendizaje: La implementación de algoritmos de IA que adaptan los contenidos y el ritmo de estudio a las necesidades específicas de cada alumno, mejorando significativamente las tasas de finalización y éxito académico.

Optimización de la tutorización: El uso de sistemas inteligentes para ofrecer una respuesta rápida y precisa a las consultas de los estudiantes, garantizando una formación continua de alta calidad sin barreras temporales.

Accesibilidad universal: Gracias a la IA, Formación Carpe Diem ha logrado derribar barreras geográficas y económicas, permitiendo que miles de personas accedan a una formación profesional competitiva y actualizada.

Eficiencia en la gestión educativa: La automatización inteligente de procesos administrativos ha permitido a la entidad centrar sus esfuerzos en la creación de contenidos de alto valor, reafirmando su liderazgo en la formación a distancia.

Sobre la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI)

Fundada en 2019, la AEITI tiene como misión fundamental apoyar a la empresa española en su competitividad tanto en Europa como en el resto del mundo. A pesar de los retos globales, la asociación mantiene una intensa actividad diplomática y comercial, con diversos tratados internacionales ya firmados y nuevas negociaciones en marcha para fortalecer el tejido industrial y tecnológico nacional.

La institución cuenta con una junta directiva de alto nivel:

Presidencia: Sus Excelencias D. Jordi Bentanachs y la Vicepresidenta Sus Excelencias Dña. Rosa María Puentedura, ambos empresarios de reconocida trayectoria.

Socios de Honor: El destacado periodista y político D. Bernardo Rabassa y el reputado oftalmólogo malagueño D. Manuel García Marcos.

Con la entrega de este galardón a Formación Carpe Diem, la AEITI reafirma su compromiso con el impulso de la tecnología como motor de la formación y el crecimiento profesional en la era digital.

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