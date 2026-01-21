Las 6 formaciones tecnológicas que impulsarán la productividad en 2026, según Makesoft - Makesoft Technologies

Madrid, 21 de enero de 2026.-

En un momento en el que las pymes aceleran su transformación digital, la adopción real de Microsoft 365 y la inteligencia artificial corporativa se ha convertido en un factor decisivo para la productividad. Desde Makesoft Technologies —partner especializado en soluciones Microsoft para empresas del segmento SMB— observan un patrón claro: las organizaciones que combinan formación práctica con planes de adopción sostenida multiplican el impacto.

“La conversación ya no va de ‘probar Copilot’. Va de integrar IA, datos y automatización en la forma real de trabajar de los equipos”, explica Esther Polo, Business Development Manager y coordinadora de Makesoft Academy.

Según la compañía, 2026 será un año clave. La demanda de itinerarios formativos orientados a productividad está creciendo y evoluciona hacia modelos híbridos donde el aprendizaje inicial se complementa con acompañamiento, práctica guiada y apoyo continuo.

Un ecosistema completo para trabajar mejor

Desde Makesoft subrayan que la productividad ya no se entiende como un conjunto de herramientas aisladas, sino como un sistema interconectado: IA generativa, colaboración, análisis de datos y automatización en un mismo flujo operativo.

“Las pymes no necesitan más herramientas, necesitan trabajar mejor”, resume Polo. Y trabajar mejor implica un paso previo: revisar cómo funcionan hoy los procesos operativos para detectar dónde la tecnología puede aportar valor real. Con esta premisa, Makesoft Academy ha definido las seis formaciones que marcarán 2026.

Copilot Chat

Trabajo Moderno con Microsoft 365

Productividad con M365 Copilot

Crear el agente con Copilot Studio

Power BI (de Esencial a Avanzado)

Power Automate (flujos y automatizaciones)

Estas formaciones se imparten en modalidad online en directo o presencial in-company, con casos prácticos, sesiones grabables, formadores certificados y posibilidad de bonificación por FUNDAE.

“Todo está orientado a lo mismo: ayudar a las empresas a hacer más en menos tiempo, decidir con datos, automatizar lo repetitivo y colaborar sin fricciones”, explica Polo.

Planes de adopción de 3 meses: la clave del hábito

Más allá de la formación, en Makesoft ponen el énfasis en la fase crítica del cambio: la adopción. La experiencia de la compañía confirma que para que un equipo incorpore una nueva forma de trabajar —ya sea con Copilot, Power BI o Power Automate— se requieren aproximadamente tres meses de práctica regular, micro‑retos y acompañamiento activo.

Por eso, junto a cada formación, ofrecen microplanes de adopción de 3 meses diseñados para convertir lo aprendido en un hábito real:

Práctica diaria en pequeñas dosis.

Casos reales aplicados a procesos del equipo.

Pequeños impulsos, recordatorios y retos semanales.

Soporte y resolución de dudas en tiempo real.

Medición del avance y del impacto.

“La formación te dice cómo se hace; la adopción hace que lo hagas de verdad en tu día a día. Solo cuando guiamos al usuario durante semanas, podemos confirmar que el cambio se consolida”, señala Polo.

ADKAR como marco para que el cambio ocurra de verdad

Makesoft basa sus planes de adopción en el modelo ADKAR, un marco que explica cómo evoluciona una persona cuando incorpora una nueva forma de trabajar. ADKAR responde a cinco etapas: Awareness, Desire, Knowledge, Ability y Reinforcement. En la práctica, la compañía lo traduce en tres claves muy claras:

Querer —generar conciencia y deseo sobre por qué es necesario cambiar.

Saber —formar en las competencias que permiten aplicar IA, Power BI o Power Automate en tareas reales.

Poder —asegurar que la organización cuenta con los recursos, el acompañamiento y las métricas que consolidan ese cambio.

Este enfoque convierte la formación en un proceso continuo que acompaña a los equipos mientras adoptan nuevas formas de trabajar y extraen valor real de la tecnología.

Una propuesta clara para pymes que quieren avanzar

Makesoft se posiciona como un referente para aquellas pymes que buscan ir más allá de la capacitación tradicional y aplicar la tecnología de Microsoft 365, Power BI, Power Automate y Copilot de manera práctica, con impacto directo en sus procesos operativos.

“Nuestro propósito es simple: ayudar a las empresas a ser más competitivas a través de formas de trabajo más eficientes que generen resultados medibles. Y ese salto solo llega cuando la formación se convierte en hábito”, concluye Polo.

