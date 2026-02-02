Formerra y Evonik amplían su alianza de distribución para grados sanitarios

Formerra y Evonik amplían su acuerdo de distribución - Formerra

El acuerdo amplía el acceso a los grados médicos de la marca CARE de Evonik en Estados Unidos y Canadá

Madrid, 2 de febrero de 2026.- Formerra, líder en la distribución de materiales de alto rendimiento, anunció hoy la ampliación de un acuerdo de distribución que incorpora los grados sanitarios de la marca CARE de Evonik al portafolio médico de Formerra. Con cobertura en Estados Unidos y Canadá, el acuerdo crea nuevos puntos de acceso a poliamidas de alto rendimiento utilizadas en aplicaciones sanitarias esenciales.



Esta ampliación arranca esta semana en MD&M West 2026 y subraya el compromiso de ambas compañías de apoyar al mercado sanitario con materiales de alto rendimiento, un servicio ágil y continuidad de suministro. Asimismo, se apoya en la alianza de dos años entre ambas empresas, que introdujo las familias VESTAMID y TROGAMID de Evonik en la gama de materiales de ingeniería de Formerra.



Con esta ampliación, Formerra dará soporte a los grados sanitarios de Evonik diseñados para aplicaciones de manejo de fluidos, administración de fármacos, sistemas de diagnóstico, piezas para instrumentos quirúrgicos, carcasas de dispositivos médicos, componentes con contacto corporal de corta duración (< 30 días) y otras aplicaciones no implantables que requieren resistencia, claridad, resistencia química y un procesamiento uniforme.



Los principales materiales de grado médico incluyen:



• VESTAMID Care ML PA12.



• VESTAMID Care ME elastómero.



• PEBATROGAMID Care MX PA microcristalino.



"Nuestros clientes del sector sanitario dependen de un suministro estable, un soporte regulatorio de primer nivel y materiales que rindan en condiciones exigentes", afirmó Steve Harmon, director de Cuentas Clave de Formerra. "Los grados sanitarios de Evonik aportan la combinación de durabilidad, consistencia en el procesamiento y soporte documental que requieren los fabricantes de dispositivos médicos. Esta ampliación nos permite reforzar los recursos técnicos y la cadena de suministro de materiales disponibles para los equipos que desarrollan dispositivos de próxima generación".



"La capacidad de Formerra para atender a toda la cadena de suministro del ámbito médico —desde empresas de diseño hasta compounders y fabricantes OEM de dispositivos médicos— con rigor técnico y una logística excepcional, junto con una demostración de éxito ya probada en el sector industrial, hizo que esta ampliación con los productos de poliamida 12 de la marca CARE fuera un paso natural", señaló Basker Lalgudi, director de Negocios de Dispositivos Médicos Globales de Evonik. "Su experiencia en el sector sanitario y su enfoque ayudan a los clientes a seleccionar e implementar nuestros materiales con confianza en una amplia gama de aplicaciones críticas".



Al incorporar los materiales sanitarios de la marca CARE de Evonik, Formerra ofrecerá a sus clientes un conjunto probado de soluciones de poliamida que respaldan los procesos regulatorios, los requisitos de diseño y la fiabilidad a largo plazo. El equipo de Formerra proporcionará asesoramiento en la selección de materiales, soporte de procesamiento y preparación de la cadena de suministro regional para ayudar a los OEM y moldeadores a acelerar los ciclos de desarrollo.



Formerra expondrá en MD&M West, stand 2266, en Anaheim, California, del 3 al 5 de febrero de 2026.



Datos clave



• Formerra distribuirá los grados sanitarios de la marca CARE de Evonik en Estados Unidos y Canadá.



• Los materiales incluyen grados sanitarios de las familias VESTAMID L, VESTAMID E y TROGAMID CX, además de opciones sostenibles designadas.



• El acuerdo refuerza el portafolio médico de Formerra y amplía su apoyo a aplicaciones de gestión de fluidos, diagnóstico, dispositivos wearables y carcasas de dispositivos.



• Formerra proporcionará orientación en aplicaciones, soporte de documentación regulatoria y continuidad en la cadena de suministro para clientes del sector médico.



Sobre Formerra

Formerra es un distribuidor líder de materiales de ingeniería que conecta a los principales productores mundiales de polímeros con miles de fabricantes OEM y propietarios de marcas en los mercados sanitario, de consumo, industrial y de movilidad. Impulsada por su experiencia técnica y comercial, ofrece una combinación distintiva de profundidad de portafolio, solidez en la cadena de suministro, conocimiento del sector, servicio, capacidades avanzadas de comercio electrónico e ingenio. El experimentado equipo de Formerra ayuda a clientes de múltiples industrias a diseñar, seleccionar, procesar y desarrollar productos de formas nuevas y mejores, impulsando un mayor rendimiento, productividad, fiabilidad y sostenibilidad.



Para más información, visitar www.formerra.com.



Sobre Evonik

Evonik va más allá de los límites de la química gracias a su combinación de capacidad innovadora y liderazgo tecnológico. La empresa química global, con sede en Essen, Alemania, opera en más de 100 países y generó unas ventas de 15.200 millones de euros y unos beneficios (EBITDA ajustado) de 2.100 millones de euros en 2024. La motivación común de sus aproximadamente 32.000 empleados es proporcionar a los clientes una ventaja competitiva decisiva mediante productos y soluciones a medida como una superpotencia para la industria, mejorando así la vida de las personas. En todos los mercados. Cada día.



Para más información, visitar www.evonik.com.

