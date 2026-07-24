La FP refuerza su vínculo con la empresa ante la falta de perfiles técnicos - Accedia FP

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de julio.- El mercado laboral español convive con una contradicción que afecta especialmente a los jóvenes. El desempleo continúa siendo elevado en este grupo de edad, mientras empresas de ámbitos como la informática, la programación, la administración o las finanzas encuentran dificultades para cubrir determinadas posiciones técnicas. En este escenario, la Formación Profesional ha ganado peso como vía de acceso al empleo, pero también afronta el reto de adaptar sus contenidos y métodos a un entorno productivo cambiante. Accedia FP, centro oficial con actividad en Madrid, Sevilla y modalidad online, desarrolla titulaciones vinculadas a estos sectores a través de su oferta de FP tecnológica de Accedia y de sus programas del ámbito empresarial.

Del título académico a las competencias profesionales

La evolución de la Formación Profesional no depende únicamente de ampliar el catálogo de titulaciones. También exige revisar qué se enseña, cómo se trabaja en el aula y qué relación mantiene cada centro con las empresas. Los perfiles técnicos necesitan conocimientos específicos, pero también experiencia con herramientas, procesos y situaciones próximas a las que encontrarán en un puesto de trabajo.

Accedia nació de la colaboración entre Afi Global Education, institución especializada en formación económica y financiera, y Core Networks, vinculada a la formación tecnológica. Esta vinculación sitúa al alumnado desde el primer día dentro de un entorno empresarial, en contacto con los profesionales de Afi, consultora especializada en finanzas, mercados, banca y tecnología. Según destaca el propio centro, este modelo convierte a Accedia en el único proyecto de Formación Profesional integrado en un entorno de estas características. Su propuesta incorpora profesionales en activo al equipo docente y plantea el aprendizaje mediante proyectos, casos y ejercicios aplicados. El propósito es reducir la distancia que todavía existe entre el currículo académico y las funciones que se desempeñan dentro de una organización.

Esta orientación ha comenzado a obtener visibilidad fuera del propio centro. En junio de 2026, El Español situó a Accedia FP en la sexta posición de su selección de 20 centros privados de Formación Profesional en España.

Especialización y seguimiento durante el aprendizaje

La conexión con el empleo también está condicionada por el acompañamiento que recibe el alumnado. Los grupos reducidos facilitan un seguimiento más cercano, permiten detectar dificultades y ayudan a orientar las decisiones académicas y profesionales durante el ciclo. Este planteamiento cobra especial importancia en una etapa educativa que reúne perfiles de distintas edades, trayectorias previas y objetivos laborales.

En Madrid, Accedia imparte programas de informática, desarrollo de aplicaciones, sistemas, gestión administrativa y Administración y Finanzas. La oferta de Sevilla ha estado centrada principalmente en competencias digitales y desarrollo de software, mientras que la modalidad online amplía el acceso a varias titulaciones. Dentro del ámbito económico, los programas de FP en empresa y finanzas de Accedia abordan contenidos relacionados con la gestión, la contabilidad, la fiscalidad y los procesos administrativos.

En abril de 2026, Financial Magazine colocó el Grado Superior en Administración y Finanzas del centro en el primer puesto de la primera edición de su Top 10 nacional dedicado a esta titulación.

Una FP conectada con el entorno empresarial

El cambio de paradigma de la Formación Profesional pasa por reforzar la coordinación entre los centros educativos y las empresas, sin reducir la educación a una preparación inmediata para una vacante. La especialización técnica, la actualización de contenidos, las prácticas y el acompañamiento deben integrarse en una formación que permita acceder al empleo y continuar aprendiendo durante la trayectoria profesional.

El modelo de Accedia refleja el espacio que están ocupando los centros creados alrededor de esta nueva relación entre aulas, profesorado y tejido productivo.

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