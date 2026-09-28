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(Información remitida por la empresa firmante)

- Francia es el principal mercado de las exportaciones españolas y genera un superávit comercial de más de 17.000 millones

- La relación bilateral se refuerza con 56.740 millones de euros en exportaciones de bienes, 25.100 millones en servicios y más de 71.000 millones de inversión francesa en España

Francia se consolida como uno de los principales pilares de la internacionalización de la economía española y como su principal mercado de destino para las exportaciones de bienes, con unas ventas que alcanzaron los 56.740 millones de euros en términos anualizados hasta julio de 2026, equivalentes al 14,5% del total de las exportaciones españolas.

Así se desprende del último análisis de Equipo Económico (Ee) sobre las relaciones económicas entre España y Francia, coincidiendo con la visita de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron, a España los próximos 29 y 30 de septiembre. El informe pone de manifiesto la profundidad y diversificación de unos vínculos económicos que van mucho más allá de la relación política entre ambos países.

Francia es también un importante proveedor de España, con 39.715,5 millones de euros en importaciones de bienes en términos anualizados hasta julio, el 8,7% del total. No obstante, el saldo de la relación comercial resulta claramente favorable para España: el país mantiene con Francia un superávit superior a los 17.000 millones de euros, el segundo mayor saldo positivo bilateral de España, solo por detrás de Portugal.

La relación comercial presenta además una elevada diversificación sectorial. Entre las principales exportaciones españolas destacan los productos químicos (13%), los automóviles y motos (12%), otros bienes de equipo (10,4%) y frutas, hortalizas y legumbres (7,8%).

Francia, un mercado clave también para los servicios españoles

La importancia de Francia para la economía española se extiende al comercio de servicios. El país es el segundo mayor cliente de España, con unas exportaciones que alcanzaron los 25.100 millones de euros en términos anualizados hasta el primer trimestre de 2026, solo por detrás de Reino Unido.

La composición de estas ventas está prácticamente equilibrada entre turismo (51,9%) y servicios no turísticos (48,1%). En los siete primeros meses de 2026, 7,2 millones de turistas franceses visitaron España, convirtiendo a Francia en el segundo mercado emisor.

Especialmente significativo es el comportamiento de los servicios no turísticos, cuyas exportaciones a Francia alcanzaron los 12.080 millones de euros, con un crecimiento interanual del 13,8%. Francia es, además, el principal proveedor de servicios de España, con 13.700 millones de euros, si bien España mantiene un superávit de alrededor de 11.400 millones de euros en este ámbito.

Más de 71.000 millones de inversión francesa y 486.000 empleos

La estrecha relación comercial tiene también su reflejo en los flujos de inversión. El stock de inversión extranjera directa francesa en España superaba los 71.080 millones de euros en 2024, equivalente al 11,1% de la inversión extranjera total en nuestro país. Francia es así el tercer principal inversor extranjero en España, por detrás de Estados Unidos y Alemania.

La inversión francesa destaca además por su impacto sobre el empleo: las empresas francesas generan 486.226 puestos de trabajo en España, por encima del empleo asociado a la inversión estadounidense y alemana. Su presencia está diversificada y tiene un peso destacado en telecomunicaciones, actividades financieras y seguros, inmobiliarias y comercio minorista.

La relación inversora es igualmente relevante en sentido contrario. El stock de inversión española en Francia alcanzó los 33.519 millones de euros en 2024, equivalente al 5,1% de la inversión española en el exterior, y genera 56.694 empleos en el país vecino.

Dos economías ante un escenario de mayores retos

Esta intensa relación económica se desarrolla en un contexto europeo marcado por mayores necesidades de inversión, competencia por el capital y la necesidad de reforzar la productividad y el crecimiento.

Francia afronta importantes retos en materia de finanzas públicas y crecimiento. El Gobierno francés prevé cerrar 2026 con un déficit público del 5,4% del PIB y una deuda del 119,3% del PIB, mientras que la OCDE proyecta un crecimiento de la economía francesa del 0,4% este año.

España parte de una situación económica relativamente más favorable, apoyada en un mayor dinamismo y en una trayectoria descendente de la deuda pública sobre PIB, aunque mantiene un nivel de endeudamiento elevado: la deuda alcanzó 1,76 billones de euros en el segundo trimestre. A ello se suma la falta de aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado desde los de 2023.

En este contexto, ambos países afrontan la necesidad de impulsar reformas que permitan elevar la productividad y generar crecimiento al tiempo que refuerzan la sostenibilidad de sus finanzas públicas, pendientes de las citas electorales el año próximo a ambos lados de los Pirineos.

La magnitud de los intercambios comerciales, la inversión empresarial cruzada y el empleo asociado a ella sitúan así a España y Francia como dos economías estrechamente interdependientes dentro del mercado europeo, en un momento en el que la visita de Estado de Emmanuel Macron vuelve a poner el foco en la relación bilateral.

PRINCIPALES DATOS

• 56.740 M€: exportaciones españolas de bienes a Francia.

• 14,5%: peso de Francia en las exportaciones españolas de bienes.

• >17.000 M€: superávit comercial de España con Francia.

• 25.100 M€: exportaciones españolas de servicios a Francia.

• 13,8%: crecimiento de las exportaciones de servicios no turísticos a Francia.

• 71.080 M€: stock de inversión francesa en España.

• 486.226: empleos generados en España por la inversión francesa.

• 33.519 M€: stock de inversión española en Francia.

• 56.694: empleos asociados a la inversión española en Francia.

Las cifras de comercio de bienes están expresadas en términos anualizados hasta julio de 2026 y las de servicios hasta el primer trimestre de 2026, salvo cuando se indica otro periodo.

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