Freedom Holding Corp. crece un 40 % en ingresos durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027

Freedom Holding Corp. crece un 40 % en ingresos - Freedom Holding Corp.

(Información remitida por la empresa firmante)

Freedom Holding Corp., la empresa matriz de Freedom24, ha registrado un crecimiento del 40 % en sus ingresos netos en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, hasta alcanzar los 732,5 millones de dólares. Los resultados corresponden a los tres meses finalizados el 30 de junio de 2026

Madrid, 20 de agosto de 2026.- Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC), la empresa matriz de Freedom24, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, que comprende los tres meses finalizados el 30 de junio de 2026. La compañía registró unos ingresos netos totales de 732,5 millones de dólares, un 40 % más que los 524,0 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año anterior.



El beneficio neto del trimestre se situó en 31,7 millones de dólares, equivalentes a 0,52 dólares por acción diluida, frente a los 37,4 millones de dólares, o 0,61 dólares por acción diluida, registrados un año antes. Los activos totales aumentaron hasta los 14.000 millones de dólares, frente a los 13.200 millones registrados a 31 de marzo de 2026, mientras que el número total de clientes de los segmentos de banca, intermediación bursátil, seguros y otros negocios del grupo alcanzó los 8.743.000.



Principales cifras del periodo



• Ingresos netos totales: 732,5 millones de dólares, un 40 % más interanual.



• Beneficio neto: 31,7 millones de dólares.



• Beneficio básico y diluido por acción: 0,52 dólares.



• Activos totales: 14.000 millones de dólares, frente a los 13.200 millones registrados a 31 de marzo de 2026.



• Clientes totales: 8.743.000 en los segmentos de banca, intermediación bursátil, seguros y otros negocios.



• S&P Global Ratings: elevó de "B+" a "BB-" las calificaciones crediticias de emisor a largo plazo de varias filiales clave de Freedom Holding Corp.



El crecimiento de la compañía estuvo impulsado principalmente por la evolución de sus negocios de intermediación bursátil y banca. Los ingresos de intermediación aumentaron un 60 %, hasta los 282,6 millones de dólares, gracias al incremento de los ingresos por comisiones y tarifas, así como de los ingresos por intereses. El número de clientes minoristas de intermediación bursátil aumentó hasta los 874.000, frente a los 858.000 registrados a 31 de marzo de 2026.



Los ingresos del negocio bancario crecieron un 54 %, hasta los 225,2 millones de dólares, impulsados principalmente por las operaciones de divisas, las ganancias derivadas de la negociación de valores, el aumento de las ganancias no realizadas por la valoración a valor razonable de los valores y el incremento de los ingresos por intereses. El número total de clientes bancarios alcanzó los 5,4 millones, frente a los 5,0 millones registrados al cierre del trimestre anterior.



"Nuestros resultados de este trimestre reflejan la fortaleza y el impulso continuados de nuestro negocio en todo el ecosistema Freedom", afirmó Timur Turlov, fundador y CEO de Freedom Holding Corp. "Hemos registrado un crecimiento significativo tanto de los ingresos como de nuestra base de clientes, lo que demuestra la solidez de nuestro modelo diversificado mientras continuamos expandiéndonos hacia nuevos mercados y nuevas áreas de negocio".



Turlov destacó también que la estrategia fintech digital de la compañía continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento: "Freedom SuperApp continúa integrando nuestros servicios financieros y de estilo de vida en una única experiencia fluida para nuestros clientes. Al permitirles pasar fácilmente de un producto a otro y anticipar sus necesidades mediante el uso de datos e inteligencia artificial, nuestra plataforma nos permite construir relaciones más sólidas y ofrecer un mayor valor con mayor eficiencia".



Durante el trimestre, Freedom Holding Corp. continuó reforzando su ecosistema digital. El 1 de junio de 2026, la compañía adquirió el 100 % de ChessBase GmbH, una de las plataformas más antiguas y de mayor tamaño del mundo especializada en software, análisis y bases de datos de ajedrez.



En junio, S&P Global Ratings elevó de "B+" a "BB-" las calificaciones crediticias de emisor a largo plazo de Freedom Finance JSC, Freedom Finance Europe Ltd., Freedom Finance Global PLC y Freedom Bank Kazakhstan JSC, todas ellas con perspectiva estable. La mejora refleja los avances continuados del grupo en el fortalecimiento de su disciplina financiera, su gestión de riesgos y su marco de cumplimiento normativo.



Sobre Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen intermediación bursátil, investigación y asesoramiento en inversiones, banca de inversión, préstamos hipotecarios, seguros, telecomunicaciones y servicios bancarios. Freedom Holding Corp. atiende a clientes en Estados Unidos, Europa y Asia Central.



Sobre Freedom24

Freedom24 es un bróker europeo que conecta a clientes de la Unión Europea con las principales bolsas internacionales. Opera con tecnología propia y ofrece acceso a una amplia gama de acciones, ETFs, bonos corporativos y gubernamentales, así como opciones sobre acciones estadounidenses en mercados de América, Europa y Asia.



Freedom24 opera bajo el marco regulatorio MiFID II, que garantiza un alto nivel de protección al inversor. El bróker está licenciado por CySEC y certificado en todos los Estados miembros de la UE. Freedom24 es la filial europea de Freedom Holding Corp., un grupo financiero internacional con presencia en Estados Unidos, Europa y Asia Central, cotizado en la bolsa de valores NASDAQ.

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