Freelancer abre un motor de innovación de 85 millones de mentes a todas las empresas

Freelancer anuncia el lanzamiento de Moonshot Innovation Program - Freelancer

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma que redujo los costos de I+D de la NASA y comprimió cálculos de tres días en una hora ahora está disponible para cualquier organización

Madrid, 23 de enero de 2026.-

Freelancer (ASX:FLN) anunció el lanzamiento global de su Moonshot Innovation Program, abriendo la plataforma revolucionaria que ha entregado más de 20.000 soluciones a NASA, NIH y CDC a empresas de todo el mundo.



El mismo sistema que ayudó a la NASA a ahorrar entre un 80 y 99 % en costos de I+D, comprimió la modelización de ríos del Bureau of Reclamation de 72 horas a 60 minutos y generó 54 avances en terapias genéticas para el NIH, ahora está disponible para cualquier organización con un problema que la consultoría tradicional no puede resolver.



Los resultados hablan más fuerte que cualquier presentación. El desafío de ventilación de tanques de naves espaciales de la NASA atrajo 47 soluciones de físicos, químicos e ingenieros aeroespaciales de múltiples continentes. El desafío de terapia genética de 6 millones de dólares de los National Institutes of Health atrajo equipos de Harvard, MIT, Stanford, Yale y startups de biotecnología, entregando 30 enfoques ganadores solo en la primera fase. El Bureau of Reclamation de EE. UU. logró una mejora de rendimiento de 60x mediante un algoritmo diseñado por alguien fuera de los círculos tradicionales de gestión del agua.



"Hemos demostrado algo radical," dijo Matt Barrie, director ejecutivo de Freelancer. "La persona que puede resolver tu problema imposible podría estar en cualquier lugar del mundo. Podría estar trabajando en una industria completamente diferente. Podría abordarlo desde un ángulo que tu equipo nunca consideraría".



El ‘arbitraje de innovación’

Investigaciones de McKinsey muestran que el 87 % de los ejecutivos reportan brechas críticas de habilidades en tecnologías emergentes. Mientras tanto, los clientes gubernamentales de Freelancer han estado siguiendo un enfoque diferente. No están contratando consultores para darles respuestas que sus propios equipos podrían producir. Están aprovechando la diversidad estadística a gran escala.



"La moneda para resolver problemas y encontrar innovación es la diversidad", dijo Steve Rader, exgerente de Programa en el Tournament Lab de la NASA. "Si hubieras podido resolverlo dentro de tu dominio, ya lo habrías hecho. Tan pronto como la velocidad del cambio es más rápida que la capacidad de cambio de tu empresa, hay una fecha de caducidad para tu compañía".



La plataforma ha procesado desafíos en dinámica de fluidos computacional, edición de genomas, ingeniería de naves espaciales, ciencia de redes, sistemas de respuesta a emergencias y privacidad de datos. Los ganadores han incluido profesores de Carthage College, ingenieros retirados del MIT, jefes de química de startups aeroespaciales e innovadores autodidactas que descubrieron talentos inesperados mediante la competencia.



Cómo funciona

A diferencia del I+D tradicional, donde se paga por el esfuerzo independientemente del resultado, los desafíos de innovación solo pagan por resultados. El equipo de Freelancer descompone problemas complejos en componentes resolubles, diseña desafíos que atraen al talento global adecuado, selecciona respuestas y gestiona la transferencia de propiedad intelectual. Las organizaciones eligen cuán abiertos quieren hacer sus desafíos: global, específico de país o enfocado a universidades.



"No estás eligiendo una sola firma consultora donde todos se sientan en una sala y dan la misma solución", dijo Trisha Epp, directora de Innovación en Freelancer. "Estás teniendo una competencia donde muchas personas generan sus propias soluciones divergentes. Cada una tiene una idea diferente y única. No se influyen entre sí".



Desafíos recientes muestran la diversidad. El National Institute of Standards and Technology invirtió 1 millón de dólares en sistemas de comando de respuesta a emergencias integrando VR, AR y LiDAR. El NIH comprometió 6 millones de dólares durante cinco años para descifrar la entrega de terapias génicas dirigidas. El Departamento de Comercio llevó a cabo un programa de tres años por 975,000 dólares para sistemas de certificación de privacidad de datos que alcanzaron a 14 millones de personas a nivel mundial.



Historial de logros

Desde 2015, Freelancer ha entregado:



• 20,215 soluciones innovadoras.



• 8,783 innovadores participantes.



• Desafíos en 140 países.



• Ganadores de Harvard, MIT, Yale, Tesla, IBM.



• Hasta 40x retorno de inversión frente a programas tradicionales de subvenciones.



• Ahorros de costos de NASA de 80-99 % frente a métodos convencionales.



El éxito llevó a NASA a expandir el contrato de Freelancer de 25 millones de dólares en cinco años (NOIS2) a 475 millones en 10 años (NOIS3), un aumento del 600 %.



"Como alguien que lidera soluciones en la intersección de ingeniería digital y analítica de datos, la amplitud de soluciones y la diversidad de enfoques recibidos durante este desafío fue inspiradora", dijo Brian Tonge, VP de Operaciones Empresariales en LMI.



"Esta competencia de premios ha sido un gran éxito para Reclamation, superando nuestras metas establecidas", dijo Yong G. Lai, Ph.D., Bureau of Reclamation de EE. UU.



Primer desafío en la nueva plataforma abierta

El primer desafío para la nueva versión abierta del Moonshot Innovation Program será "Restore Your Corner" — un desafío global de restauración de ecosistemas de 10,000 dólares.



El desafío invita a individuos y comunidades a documentar esfuerzos de restauración de hábitats nativos mediante vídeo — desde la eliminación de especies invasoras hasta la plantación de vegetación autóctona.



Los premios incluyen ganadores regionales y un People's Choice Award, mientras se crea una biblioteca de técnicas de restauración de código abierto adaptadas a diversos ecosistemas en todo el mundo.



El desafío —que se lanzará en las próximas semanas— demuestra que la plataforma está abierta tanto a empresas que publican desafíos técnicos como a iniciativas de participación pública.



"Ya sea una empresa Fortune 500 publicando un desafío computacional de 5 millones de dólares o una comunidad documentando la restauración de un ecosistema, la plataforma funciona igual", dijo Trisha Epp, directora de innovación en Freelancer.



Sobre Freelancer

Freelancer, galardonado trece veces con los Webby Awards, es el mercado de freelancing y crowdsourcing más grande del mundo por número total de usuarios y proyectos publicados. Más de 80 millones de usuarios registrados han publicado más de 25 millones de proyectos y concursos hasta la fecha.



Las organizaciones listas para resolver sus problemas imposibles pueden visitar www.freelancer.com/innovation-challenges.



Emisor: Freelancer

Contacto

Nombre contacto: Brent O'Halloran

Descripción contacto: Director de Comunicación en Freelancer

Teléfono de contacto: +1 650 442 3334



