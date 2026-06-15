FREETOUR.com amplía su oferta y alcanza las 21.000 actividades en todo el mundo

Real Alcázar de Sevilla - Hanieh Hosseinlow en Unsplash

(Información remitida por la empresa firmante)

Zug (Suiza), 15 de junio de 2026.- FREETOUR.com, plataforma especializada en free tours y experiencias turísticas de bajo coste, ha ampliado su oferta para que los viajeros puedan reservar una mayor variedad de actividades. Con esta actualización, reúne 21.000 tours, entradas y experiencias en 2.150 ciudades de 149 países.

Aunque FREETOUR.com ya ofrecía tanto free tours como otras actividades turísticas, la incorporación de nuevas categorías permite a los viajeros organizar más aspectos de su viaje desde una sola plataforma. Además de visitas guiadas gratuitas, ahora pueden reservar entradas a atracciones, museos, excursiones de un día y otras experiencias durante su viaje.

Los tours guiados continúan siendo la categoría más numerosa, con casi 13.000 disponibles en todo el mundo, mientras que las entradas superan las 4.000. La oferta incluye también visitas culturales, excursiones, museos, espacios naturales y actividades gastronómicas. El crecimiento del catálogo responde a una mayor demanda de formas más flexibles y sencillas de planificar los viajes.

FREETOUR.com se creó con la idea de que descubrir una ciudad debe ser una experiencia accesible para todos, empezando por los free tours como punto de partida, afirma Ignacio Merino Romero, CEO de FREETOUR.com. Con el tiempo, las necesidades de los viajeros han cambiado y la plataforma ha evolucionado para ofrecer más opciones en un mismo destino, desde lugares emblemáticos y excursiones de un día hasta otras experiencias locales, siempre con precios asequibles.

Según Merino Romero, esta ampliación también abre nuevas oportunidades para guías locales, operadores turísticos y proveedores de actividades, para llegar a viajeros de todo el mundo. Al reunir más categorías en una sola plataforma, ayudamos a nuestros partners a conectar con los viajeros desde las primeras etapas de planificación y en distintos momentos del viaje.

Por su parte, Alexandra Dubakova, CMO de FREETOUR.com, señala: Los viajeros ya acudían a FREETOUR.com en busca de free tours y experiencias asequibles, pero ahora quieren organizar más partes de su viaje en un solo lugar. Con esta ampliación, la plataforma cubre todo el viaje, desde los primeros tours hasta museos, entradas y excursiones de un día, manteniendo todo económico y fácil de reservar.

Esta actualización refuerza a FREETOUR.com como una plataforma en la que los viajeros pueden planificar viajes de forma más sencilla y adaptada a su presupuesto e intereses, sin tener que usar distintas páginas web para cada parte del viaje.

Emisor: FREETOUR.com

Contacto: Liam O'Connell

Tlf. 794191853

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