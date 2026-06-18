La Fuerza Aérea de EE. UU. adjudica a GA-ASI un contrato de producción para el FQ-42A CCA

Contrato de producción para el FQ-42A CCA - General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía fabricará los nuevos aviones de combate no tripulados de la Fuerza Aérea estadounidense

Estados Unidos, 18 de junio de 2026.- General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ha recibido un contrato de producción de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) para el FQ-42A Collaborative Combat Aircraft (CCA). Este pedido inicial supone un importante hito al iniciar la entrega de aeronaves de producción a las fuerzas operativas. GA-ASI diseñó, desarrolló y probó en vuelo el FQ-42A en un calendario acelerado sin precedentes entre los cazas de combate recientes.



"Es un día emocionante para nuestra compañía y para el país", afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI. "El paso a la fase de producción del FQ-42A es el resultado de una colaboración extraordinaria y de muchos años de inversiones conjuntas entre General Atomics y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Nos hemos estado preparando para este pedido y la fabricación ya está muy avanzada".



El FQ-42A es un avión de combate no tripulado diseñado específicamente para este propósito y desarrollado como parte de una inversión continua en aeronaves de combate semiautónomas de nueva generación. Su diseño modular permite la rápida integración de sistemas de misión y software de autonomía. La arquitectura de software de GA-ASI, demostrada mediante pruebas de vuelo reales en múltiples plataformas, constituye la base para la cooperación hombre-máquina en escenarios de combate complejos.



El programa de desarrollo de GA-ASI avanzó a gran velocidad, logrando que la aeronave pasara de la adjudicación del contrato a su primer vuelo en tan solo 15 meses, uno de los despliegues más rápidos de un nuevo avión de combate en la historia.



GA-ASI fue seleccionada por la Fuerza Aérea estadounidense en 2024 para construir prototipos de ensayo representativos de producción para el programa CCA. El YFQ-42A realizó con éxito su vuelo inaugural en agosto de 2025, validando un concepto de desarrollo denominado "género/especie" para aeronaves de combate no tripuladas rápidas, modulares y de bajo coste, previamente demostrado en colaboración con el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (AFRL).



El enfoque de GA-ASI permite utilizar un diseño básico común que puede adaptarse rápidamente a diferentes tipos de misión y requisitos de servicio. El concepto Gambit Series de la compañía para los CCA contempla múltiples variantes destinadas a necesidades específicas, como vigilancia de larga duración, superioridad aérea, ataque aire-tierra y otras misiones.



GA-ASI lleva cerca de dos décadas desarrollando y operando reactores no tripulados, comenzando con el MQ-20 Avenger, financiado por la propia compañía y equipado con capacidad de armamento, en 2008. Asimismo, el XQ-67A Off-Board Sensing Station, desarrollado junto con AFRL, constituye una avanzada plataforma colaborativa autónoma con capacidades aéreas de detección y sirvió como prototipo de vuelo para el concepto FQ-42A.



Las versiones de preproducción del nuevo avión de combate recibieron la designación YFQ-42, donde la letra "Y" identifica la fase de prototipo. La adjudicación de un contrato de producción por parte de la Fuerza Aérea implica que las futuras aeronaves estarán entre las primeras de la historia en llevar la nueva designación FQ: "F" por fighter (caza) y "Q" para indicar que se trata de una plataforma no tripulada.



Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas aéreos no tripulados (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo acumuladas, la familia de aeronaves Predator lleva más de 30 años en servicio e incluye los modelos MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger y MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. La compañía está comprometida con el desarrollo de soluciones multimisión de larga autonomía que proporcionan vigilancia persistente y capacidad de respuesta rápida.



Más información en: www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas registradas de General Atomics Aeronautical Systems, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

Contacto

Nombre contacto: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Descripción contacto: Relaciones con Medios, General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Teléfono de contacto: (858) 524-8101