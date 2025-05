Fundación Empresa y Sociedad: claves para entender cómo las empresas afrontan el impacto de la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Cada vez más organizaciones apuestan por modelos colaborativos y soluciones digitales ya testadas para liderar en un mercado cambiante

Madrid, 14 de mayo de 2025.- En un entorno cada vez más incierto, marcado por la volatilidad de los mercados, los cambios regulatorios y la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, muchas empresas han dejado de esperar "el momento adecuado" para transformarse. La nueva estrategia no pasa tanto por anticipar el futuro como por actuar con rapidez, implementando soluciones digitales de última generación que ya están funcionando en otras organizaciones y apoyándose en un ecosistema empresarial sólido.



En este nuevo paradigma, las soluciones digitales disruptivas, ágiles, probadas y listas para escalar, se consolidan como la vía más eficiente para abordar retos de negocio que van desde la eficiencia operativa hasta la fidelización de clientes, pasando por la sostenibilidad o la toma de decisiones estratégicas basadas en datos. Pero más allá de la tecnología, lo que marca la diferencia es el acceso a experiencias compartidas, el aprendizaje práctico de casos reales y la conexión directa con scaleups que ya han demostrado resultados medibles.



Esta es precisamente la filosofía que impulsa la actividad de la Fundación Empresa y Sociedad, una red de compañías que apuesta por poner en valor casos de uso reales y replicables, acompañados por soluciones digitales validadas, con impacto directo en la cuenta de resultados. Frente a modelos más teóricos prolongados como los de incubación, aceleración o consultoría, su enfoque parte de una relación cliente-proveedor basada en retos concretos y respuestas inmediatas.



"Encontramos muchas empresas que saben que necesitan cambiar, pero no saben por dónde empezar o no quieren hacerlo solas. Compartir soluciones reales, utilizadas con éxito por otras compañías, acorta el camino y reduce el riesgo", explica Paco Abad, fundador de la Fundación Empresa y Sociedad.



Desde la implementación de plataformas de IA generativa para optimizar procesos internos, hasta soluciones de analítica avanzada, automatización de ventas o gestión inteligente de inventarios, la clave está en la aplicabilidad inmediata, la fiabilidad tecnológica y el acompañamiento humano. Porque en tiempos de disrupción, liderar no significa solo innovar, sino también saber con quién hacerlo.



