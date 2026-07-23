Fyntder estructura la financiación del plan de expansión de Supernormal

Virginia Cuéllar - Socia Fyntder - FYNTDER

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de julio de 2026.

Fyntder, firma independiente de financiación a empresas y particulares de alto patrimonio

del grupo Napa Capital, ha diseñado una estructura a medida, combinando financiación

bancaria y alternativa, para acompañar el crecimiento de la cadena de supermercados de

producto de calidad.

Madrid, 23/07/2026. Fyntder, firma de financiación a empresas del grupo Napa Capital, ha

estructurado la financiación del plan de expansión de Supernormal, la cadena de

supermercados especializada en producto de calidad, trazabilidad y proximidad. La operación,

de un importe superior a los 500.000 euros —cifra que se ampliará a lo largo del próximo

ejercicio—, acompaña a la compañía en una nueva fase de crecimiento en la capital.

Supernormal es un proyecto sólido y en plena expansión. Cuenta actualmente con tres tiendas

en Madrid —Chamberí, El Viso y Serrano— y prevé abrir cuatro nuevos establecimientos en

2026 en ubicaciones igualmente estratégicas. El objetivo del grupo es alcanzar las 20 tiendas

en 2028 y superar los 30 millones de euros de facturación, con foco en la capital. Un plan

ambicioso que exige un acompañamiento financiero a la altura.

Una estructura de financiación a medida de un proyecto en crecimiento

Para dar respuesta a la ambición del proyecto, Fyntder ha diseñado una estructura de

financiación a medida que combina fuentes bancarias y alternativas, seleccionando en cada

caso la opción más adecuada. Con el fin de conseguir las mejores condiciones del mercado

para Supernormal, la firma ha analizado y comparado la oferta de más de diez entidades

financieras, articulando un pool capaz de acompañar tanto las aperturas previstas como el

crecimiento futuro del grupo.

El resultado no ha sido únicamente un precio competitivo, sino una estructura sólida, pensada

tanto para las necesidades actuales del negocio como para las futuras, cuando todas las

tiendas estén a pleno rendimiento. La operación ha permitido además optimizar los recursos

de la compañía y ganar flexibilidad financiera, liberando caja que Supernormal podrá destinar

a acelerar su propia expansión.

Más allá del precio: un asesoramiento que pone en valor a la compañía

Ese enfoque es, precisamente, lo que diferencia a Fyntder de un bróker financiero tradicional.

Más allá de buscar el mejor precio de mercado, la firma analiza cada compañía, comprende

su modelo y trabaja codo con codo con sus equipos y modelos de IA para identificar fortalezas

y palancas sobre las que apoyar distintas líneas de financiación. Un método que, en

operaciones anteriores, ha permitido soluciones como sustituir avales bancarios y depósitos

en efectivo por pólizas de caución —liberando liquidez sin incrementar los costes

financieros— o articular fórmulas de factoring internacional que sirven de garantía para

financiación a largo plazo.“Lo que más nos motiva es acompañar a proyectos con el talento y la ambición de

Supernormal. Nuestra labor no se limita a buscar el mejor precio del mercado: analizamos

cada compañía, entendemos su modelo y trabajamos junto a su equipo para poner en valor

todas sus fortalezas y diseñar la mejor estructura de financiación posible, optimizando sus

recursos y dándole flexibilidad para crecer.”

Virginia Cuellar, Fyntder (grupo Napa Capital)

“Buscábamos un socio que entendiera nuestro proyecto y nos acompañara en una fase clave

de crecimiento. Fyntder no solo nos consiguió la financiación que necesitábamos, sino que

nos ayudó a estructurarla de una forma que nos deja preparados para seguir creciendo.”

Fernando Usera, socio de Supernormal

Sobre Supernormal

Supernormal es la cadena de supermercados de referencia para quienes buscan producto de

calidad y valoran la trazabilidad, el origen y el impacto de lo que comen. Su modelo se basa

en una cadena de suministro directa, sin intermediarios, con plazos de entrega optimizados

para preservar la calidad del producto. Cuenta con más de 900 productos de más de 150

proveedores locales y ecológicos, y dispone de huerto y obrador propios.

Sobre Fyntder

Fyntder es la firma especializada en financiación a empresas y particulares de alto patrimonio

del grupo Napa Capital, boutique financiera con sede en Madrid. A diferencia de un bróker

tradicional, Fyntder acompaña a las compañías analizando su realidad, poniendo en valor sus

fortalezas y diseñando estructuras de financiación a medida —bancarias, alternativas o

mixtas— que atienden tanto a sus necesidades actuales como a su crecimiento futuro.