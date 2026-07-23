Fyntder estructura la financiación del plan de expansión de Supernormal

Virginia Cuéllar - Socia Fyntder - FYNTDER
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 23 de julio de 2026.
Fyntder, firma independiente de financiación a empresas y particulares de alto patrimonio
del grupo Napa Capital, ha diseñado una estructura a medida, combinando financiación
bancaria y alternativa, para acompañar el crecimiento de la cadena de supermercados de
producto de calidad.
Madrid, 23/07/2026. Fyntder, firma de financiación a empresas del grupo Napa Capital, ha
estructurado la financiación del plan de expansión de Supernormal, la cadena de
supermercados especializada en producto de calidad, trazabilidad y proximidad. La operación,
de un importe superior a los 500.000 euros —cifra que se ampliará a lo largo del próximo
ejercicio—, acompaña a la compañía en una nueva fase de crecimiento en la capital.
Supernormal es un proyecto sólido y en plena expansión. Cuenta actualmente con tres tiendas
en Madrid —Chamberí, El Viso y Serrano— y prevé abrir cuatro nuevos establecimientos en
2026 en ubicaciones igualmente estratégicas. El objetivo del grupo es alcanzar las 20 tiendas
en 2028 y superar los 30 millones de euros de facturación, con foco en la capital. Un plan
ambicioso que exige un acompañamiento financiero a la altura.
Una estructura de financiación a medida de un proyecto en crecimiento
Para dar respuesta a la ambición del proyecto, Fyntder ha diseñado una estructura de
financiación a medida que combina fuentes bancarias y alternativas, seleccionando en cada
caso la opción más adecuada. Con el fin de conseguir las mejores condiciones del mercado
para Supernormal, la firma ha analizado y comparado la oferta de más de diez entidades
financieras, articulando un pool capaz de acompañar tanto las aperturas previstas como el
crecimiento futuro del grupo.
El resultado no ha sido únicamente un precio competitivo, sino una estructura sólida, pensada
tanto para las necesidades actuales del negocio como para las futuras, cuando todas las
tiendas estén a pleno rendimiento. La operación ha permitido además optimizar los recursos
de la compañía y ganar flexibilidad financiera, liberando caja que Supernormal podrá destinar
a acelerar su propia expansión.
Más allá del precio: un asesoramiento que pone en valor a la compañía
Ese enfoque es, precisamente, lo que diferencia a Fyntder de un bróker financiero tradicional.
Más allá de buscar el mejor precio de mercado, la firma analiza cada compañía, comprende
su modelo y trabaja codo con codo con sus equipos y modelos de IA para identificar fortalezas
y palancas sobre las que apoyar distintas líneas de financiación. Un método que, en
operaciones anteriores, ha permitido soluciones como sustituir avales bancarios y depósitos
en efectivo por pólizas de caución —liberando liquidez sin incrementar los costes
financieros— o articular fórmulas de factoring internacional que sirven de garantía para
financiación a largo plazo.“Lo que más nos motiva es acompañar a proyectos con el talento y la ambición de
Supernormal. Nuestra labor no se limita a buscar el mejor precio del mercado: analizamos
cada compañía, entendemos su modelo y trabajamos junto a su equipo para poner en valor
todas sus fortalezas y diseñar la mejor estructura de financiación posible, optimizando sus
recursos y dándole flexibilidad para crecer.”
Virginia Cuellar, Fyntder (grupo Napa Capital)
“Buscábamos un socio que entendiera nuestro proyecto y nos acompañara en una fase clave
de crecimiento. Fyntder no solo nos consiguió la financiación que necesitábamos, sino que
nos ayudó a estructurarla de una forma que nos deja preparados para seguir creciendo.”
Fernando Usera, socio de Supernormal
Sobre Supernormal
Supernormal es la cadena de supermercados de referencia para quienes buscan producto de
calidad y valoran la trazabilidad, el origen y el impacto de lo que comen. Su modelo se basa
en una cadena de suministro directa, sin intermediarios, con plazos de entrega optimizados
para preservar la calidad del producto. Cuenta con más de 900 productos de más de 150
proveedores locales y ecológicos, y dispone de huerto y obrador propios.
Sobre Fyntder
Fyntder es la firma especializada en financiación a empresas y particulares de alto patrimonio
del grupo Napa Capital, boutique financiera con sede en Madrid. A diferencia de un bróker
tradicional, Fyntder acompaña a las compañías analizando su realidad, poniendo en valor sus
fortalezas y diseñando estructuras de financiación a medida —bancarias, alternativas o
mixtas— que atienden tanto a sus necesidades actuales como a su crecimiento futuro.
Emisor: Fyntder sl
Contacto: Alberto 601478820 com@napa.capital