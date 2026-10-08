Galerías del Tresillo lanza campaña de sofás especializados para hogares con mascotas - Galerías del Tresillo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de octubre de 2026.- Galerías del Tresillo celebra el Día Internacional de los Animales con una campaña que combina tejidos técnicos, personalización y asesoramiento gratuito. Además, ofrece un 10% extra en su colección MASCOTAS y una camita portátil de regalo siguiendo las instrucciones de la campaña.

Un sofá puede tener el color perfecto y encajar en el salón. Pero la convivencia con una mascota añade otros factores a la elección: el pelo, los roces y las siestas compartidas. Elegir sofá en un hogar con perros o gatos exige mirar más allá del diseño. El tejido, la facilidad de mantenimiento y el espacio para compartir también cuentan.

Con este enfoque, Galerías del Tresillo lanza una campaña con motivo del 4 de octubre, Día Internacional de los Animales. Bajo el lema Más pet friendly, más person friendly, reúne soluciones para el hogar, ventajas de compra y acciones de apoyo al bienestar animal.

El tejido, un factor clave

La colección MASCOTAS incluye sofás, chaise longues, sillones, sofás cama y alfombras. Una propuesta en la que la tecnología textil tiene un papel protagonista.

Según el tapizado, incorpora estructuras compactas que facilitan retirar el pelo, resistencia al roce y acabados hidrofóbicos que dificultan la penetración de líquidos. Estas prestaciones ayudan a cuidar el sofá en el día a día, siguiendo las recomendaciones de cada tejido.

Personalización para cada hogar

Una chaise longue para compartir, un sillón relax para estirar las piernas o un sofá cama para recibir visitas. La elección depende de las rutinas de cada hogar y del uso del salón.

Galerías del Tresillo ofrece una amplia variedad de modelos personalizables con tejidos pet-friendly, según las opciones de cada diseño. Colores, texturas y configuraciones permiten combinar las necesidades de la convivencia con las preferencias de estilo.

La marca cuenta con asesoramiento personalizado totalmente gratuito en sus 22 tiendas en Cataluña. Una atención respaldada por más de 50 años de experiencia, que se refuerza con la inauguración de nuevos corners especializados en sofás pet-friendly.

La colección también está disponible en galeriasdeltresillo.com, con entrega en toda la península y servicio exprés en productos en stock. Las configuraciones personalizadas tienen plazos específicos.

Durante la campaña, el código MASCOTA10 permite obtener un 10% de descuento extra en la colección MASCOTAS.

Un regalo para las mascotas

La campaña incluye una camita portátil de regalo. Para obtenerla, es necesario publicar una fotografía de la mascota y seguir las instrucciones y condiciones disponibles en mascotas.galeriasdeltresillo.com.

El cuidado también llega a los albergues

Galerías del Tresillo ha realizado, a través de la Fundación FAADA, una donación de 100 camitas destinadas a tres albergues de Cataluña, contribuyendo al descanso de los animales que esperan una familia.

La iniciativa combina propuestas para mejorar la convivencia con mascotas en el hogar y acciones para extender ese cuidado a los animales que todavía buscan uno.

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