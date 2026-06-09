Gedeon Richter destaca la expansión de su cartera de biosimilares y su implicación científica en EULAR 2026

Gedeon Richter destaca su implicación científica en EULAR 2026 - Richter

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía refuerza su posicionamiento en terapias biológicas en Europa con una cartera en expansión de biosimilares y una activa participación científica en el congreso EULAR

Madrid, 9 de junio de 2026.- La Unidad de Negocio de Biotecnología de Gedeon Richter Plc. (Richter) ha estado presente en el Congreso Europeo de Reumatología de la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología (EULAR) de este año, subrayando su papel como un contribuyente en crecimiento a las terapias biológicas en Europa. La compañía también organizó un simposio satélite el día de apertura, como parte de su implicación con la comunidad reumatológica.



La presencia de Richter en EULAR refleja casi dos décadas de inversión enfocada tras su entrada estratégica en la biotecnología. Hoy en día, opera un negocio de biosimilares completamente integrado con una red europea de desarrollo y fabricación, que incluye instalaciones en Budapest y Debrecen en Hungría, operaciones en Alemania y asociaciones globales respaldadas por más de 1.000 profesionales de biotecnología.



Como parte de su programa científico, Richter organizó el simposio "La prevención, mejor que el tratamiento: perspectivas sobre la enfermedad articular inflamatoria y la osteoporosis", presidido por el profesor Paul Emery. La sesión abordó aspectos clave de la gestión de la enfermedad, incluyendo la osteoporosis como una dimensión a menudo pasada por alto de la artritis reumatoide, presentada por el Dr. Lothar Seefried, y el papel de las terapias biológicas en lograr resultados basados en la remisión, discutido por el profesor James Galloway.



"El progreso de Richter en biosimilares refleja nuestro compromiso de hacer que las terapias biológicas sean más accesibles para los pacientes, mientras que eventos como EULAR y la colaboración con expertos líderes siguen siendo esenciales para avanzar en la atención", dijo el Dr. Erik Bogsch, responsable de la Unidad de Negocio de Biotecnología de Richter.



Sobre la base de su estrategia a largo plazo, Richter está estableciendo una cartera de biosimilares en rápida expansión en reumatología, inmunología y osteoporosis. La cartera de la compañía incluye los biosimilares de denosumab Junod y Yaxwer, así como su incorporación más reciente, el biosimilar de tocilizumab Tuyory, reforzando la presencia de Richter en el tratamiento de afecciones inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide. Richter continúa avanzando en su pipeline de biosimilares, aprovechando tanto su experiencia interna como oportunidades de licencias externas.



Desde su entrada inicial en biosimilares con Terrosa hasta la cartera actual en expansión, Richter se ha centrado de forma constante en el desarrollo de medicamentos biosimilares de alta calidad a biológicos establecidos. Los biosimilares pueden apoyar a los sistemas sanitarios proporcionando opciones adicionales de tratamiento cuando están aprobados y se utilizan conforme a las directrices locales.



A través de su participación activa en EULAR, Richter reafirma su compromiso con el intercambio científico, la innovación y la mejora de la atención al paciente en toda Europa y más allá.



Sobre Richter

Richter aspira a ser un innovador global en algunos campos científicos clave, al tiempo que se dedica a hacer que los medicamentos sean más accesibles en todo el mundo. Fundada en 1901, con sede en Hungría, con una capitalización de mercado de 4.800 millones de euros y ventas de 2.300 millones de euros en 2025, opera el mayor centro de I+D de Europa Central. Su investigación impulsa avances en Neuropsiquiatría y Salud de la Mujer, mientras que la Biotecnología y los Medicamentos Generales refuerzan su cartera de tratamientos asequibles. Comprometida con el crecimiento sostenible, Richter invierte en I+D, excelencia en fabricación y digitalización para impulsar la innovación médica. Más información en www.gedeonrichter.com

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