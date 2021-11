Generix Group anuncia su plan estratégico "BOOST TOGETHER 2025"

Generix Group, proveedor global de soluciones de software SaaS colaborativo para los ecosistemas de la cadena de suministro, la industria y el comercio minorista, desvela su plan estratégico a 3 años

La ambición de Generix Group es confirmar su posición como actor global y líder en el sector tecnológico para 2025 mediante la aceleración de sus inversiones en Supply Chain Hub, su plataforma de digitalización de la cadena de suministro 100% SaaS, así como en el expertise de sus equipos y su tecnología. Otro componente del plan es equilibrar su presencia entre América y Europa centrándose en las industrias de: Retail & E-Commerce, FMCG, Manufacturing y 3PL.

""Boost Together 2025" es el encuentro entre la realidad de sus clientes y la ambición del Grupo. Los dos últimos años han puesto en tela de juicio todos los modelos establecidos y han puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar modelos más ágiles. Nuestra estrategia se basa, por tanto, en esta nueva realidad: dar a nuestros clientes los medios para reaccionar ante situaciones tan turbulentas como las vividas en los últimos 18 meses, en las que la previsión ya no es la norma, sino que lo que vale es la inmediatez. Boost Together 2025 es también una nueva etapa en la aceleración de la transformación e internacionalización de Generix Group", comenta Jean-Charles Deconninck, Presidente de Generix Group.

Un tríptico ganador para alcanzar la ambición de Generix Group

Para lograr sus objetivos, Generix Group se apoyará en el siguiente tríptico: su capital humano, su base instalada y su ecosistema de partners.

• Capital humano: experiencia y relaciones sólidas con los clientes del Grupo

• Base instalada: con más de 6.000 empresas que utilizan sus soluciones en todo el mundo, Generix Group se beneficia de una cartera de clientes fiel, muy internacional y con un conocimiento profundo de sus mercados,

• Ecosistema de partners: sus socios tecnológicos, red de distribución e inversores serán una verdadera palanca para acelerar la innovación y ser un motor de crecimiento y una garantía de solidez financiera.

La aplicación de Boost Together 2025 se basa en el despliegue de 3 ejes estratégicos hasta 2025:

• Intensificación de las inversiones en la plataforma digital Supply Chain Hub para afianzar el despliegue en todos los mercados de Generix Group

Los últimos 18 meses han sido testigos de grandes alteraciones en el funcionamiento de las empresas. El caos y la incertidumbre provocados por la crisis sanitaria han convertido la agilidad en el lema de las empresas resilientes.

En este sentido, Generix Group está acelerando su inversión en sus soluciones (Ya más de 17% de su facturación en el ejercicio 2020/2021) y el desarrollo de modelos y productos que responden a un nivel de agilidad muy elevado, así como el alto ritmo de cambios actuales para una plataforma Supply Chain Hub cada vez más acorde con los usos y necesidades de los clientes y del mercado.

Generix Group está centrando sus inversiones en I+D en áreas de negocio (gestión de recursos, transporte y omnichannel), así como en áreas tecnológicas (IA, 5G, etc.) y arquitectónicas (hiperescala, microservicios, etc.), para proporcionar a sus clientes, estén donde estén en el mundo, los beneficios esperados en términos de rendimiento operativo.

De aquí a 2025, todas las soluciones de Supply Chain Hub se desplegarán en todas las unidades de negocio de la geografía, con una fuerte aceleración del desarrollo en Norteamérica y un refuerzo de las posiciones del Grupo en Europa.

A través de esta dirección estratégica, surge una clara ambición: posicionar a Generix Group como un proveedor único para la gestión global de los flujos físicos y lógicos, independientemente de la ubicación de los clientes, en beneficio de su rendimiento.

• Excelencia operativa en beneficio de la experiencia y la satisfacción del cliente en un enfoque customer centricity

Generix Group invierte en todos los aspectos de la excelencia operativa para que sus clientes y empleados puedan mantener la promesa hecha a sus clientes y, por tanto, garantizar su ventaja competitiva.

Esta atención a la excelencia operativa se traduce en varias inversiones, ya sea en la formación de los empleados, en las herramientas, en la implantación de nuevos procesos o en la colaboración con el mundo académico y de la investigación.

Al situar la excelencia operativa en el centro de su enfoque, Generix Group pretende elevar el nivel de calidad de sus servicios y soluciones, y así no sólo seguir fidelizando a su base de clientes actual, sino también ganar nuevos clientes.

• Una oferta de servicios y consultoría enriquecida para los clientes del Grupo con un go-to-market para aumentar la cobertura internacional.

Generix Group invertirá en el desarrollo de sus servicios de consultoría. Estos equipos, serán un potenciador de arquitecturas y procesos orientados a las estrategias y operaciones de sus clientes. Generix Group demostrará que es un socio clave en el proceso de mejora continua de sus clientes.

El acompañamiento a los clientes también se verá reforzado por un go-to-market acelerado con la puesta en marcha de una estrategia de venta indirecta. Actualmente, las soluciones de Generix ya están disponibles en 60 países gracias a las filiales y socios del Grupo. Con esta estrategia, Generix Group pretende aumentar su exposición e influencia y acelerar su desarrollo comercial.

"Llevamos tiempo comprometiéndonos a ayudar nuestros clientes a mantener la promesa hecha a sus clientes. Hoy en día esto es crucial, ya que los hábitos de consumo cambian a gran velocidad y las empresas deben ser capaces de satisfacer las expectativas del consumidor en todo momento. Ofrecer una plataforma de software abierta y flexible para el despliegue industrial y estandarizado de nuestras soluciones en todas las geografías es nuestra propuesta. Nuestros clientes están en el centro de nuestra estrategia y queremos ofrecerles una experiencia óptima en todas las etapas de nuestra relación y en el uso de nuestras soluciones. Boost Together 2025 es también un fuerte compromiso con nuestros empleados: fomentar la iniciativa individual y colectiva dentro de Generix Group para que todos contribuyan activamente a la consecución de nuestros objetivos operativos y de desarrollo” comenta Aïda Collette-Sène, Directora General de Generix Group.

Localmente, el equipo español será el encargado de aterrizar este plan en su mercado. “Todo el equipo español está muy ilusionado con esta apuesta del Grupo y se encargará de que todos los beneficios del plan lleguen a cada uno de nuestros clientes” comenta Philippe Ducellier Director General de Generix Group España.

Contacto

Nombre contacto: Generix Group

Teléfono de contacto: 902999705