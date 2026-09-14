George Lucas invita a la española Corner4art a su museo de arte narrativo - Corner4art Gallery SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de septiembre de 2026.- Hay imágenes que han terminado formando parte de la memoria colectiva mucho antes de encontrar su sitio en los grandes museos. El cómic, la animación, la fantasía y la ilustración pertenecen a esa historia, y el próximo 22 de septiembre darán un paso decisivo en Los Ángeles. Allí, George Lucas, el cineasta que transformó la cultura popular con universos como Star Wars e Indiana Jones, abrirá junto a la empresaria Mellody Hobson, su esposa y cofundadora del proyecto, el Lucas Museum of Narrative Art.

Antes de su inauguración, ambos invitaron personalmente a Corner4art, empresa familiar española especializada en arte narrativo que, desde 1998, conecta a artistas y coleccionistas de todo el mundo y cuenta con casi 30 años de trayectoria, a una recepción privada para amigos, familiares y artistas.

Casi 30 años defendiendo un arte que ahora llega a un gran museo

Tras 17 años de desarrollo, el Lucas Museum of Narrative Art nace como una de las mayores instituciones dedicadas a la narración visual. Sus más de 9.300 metros cuadrados de exposición y más de 30 galerías albergan un patrimonio que va mucho más allá de Star Wars, con piezas vinculadas a nombres como Banksy, Frida Kahlo, Frank Frazetta, Jack Kirby o Norman Rockwell.

El museo supone un reconocimiento de enorme alcance para el arte narrativo, término reciente que engloba disciplinas como el cómic, la animación, el street art y la ilustración fantástica, entre otras. Corner4art lleva casi tres décadas trabajando para que esa consideración llegara y ha formado parte activa de este momento histórico colaborando con el museo durante los últimos ocho años.

La historia de Corner4art comenzó en 1996, cuando Sergio Rincón viajó a Estados Unidos y trajo a España algo que nunca se había visto hasta entonces en el país: dibujos originales de películas de animación, cómic y fantasía. A partir de ese momento, Corner4art se convirtió en puente entre artistas y coleccionistas de arte narrativo, una actividad que actualmente alcanza a más de 25.000 coleccionistas de más de 40 países.

Como art dealers, la compañía ha puesto especial atención en el talento español, históricamente infravalorado fuera de su nicho, con artistas como Manuel Sanjulián, Luis Royo o Vicente Segrelles, además de figuras internacionales como Frank Frazetta, Ciruelo o Juan Giménez.

Una invitación personal que reconoce todo el camino recorrido

Ese mismo talento encuentra ahora reconocimiento en el museo impulsado por George Lucas. Entre los artistas españoles representados por Corner4art, cuya obra ha sido adquirida por el museo, se encuentran también Oscar García Calibos y Nacho García Benavente.

Sergio Rincón, fundador de la compañía, y Mafer Blanco, copropietaria, asistieron el 3 de septiembre a una presentación privada celebrada antes de la apertura al público. Allí pudieron recorrer el edificio diseñado por Ma Yansong acompañados de Sara Frazetta y Joe Weber (Frazetta Girls), y compartir la velada con distintas generaciones del cómic y la ilustración. Entre los asistentes se encontraba Mike Mignola, creador de Hellboy, Jim Lee, Presidente de DC Comics, o la estrella del Pop Art Takashi Murakami, entre muchos otros.

"Este museo no es solo un reconocimiento a artistas como Frazetta o Kirby, es un reconocimiento a todo un ecosistema que durante décadas trabajó sin el respaldo de las grandes instituciones. Que Corner4art haya sido parte de ese camino, y que ahora se nos invite a celebrarlo de la mano de alguien a quien admiro desde siempre como George Lucas, es un orgullo enorme", señala Sergio Rincón, fundador de la compañía.

La presencia de Corner4art en aquella recepción no fue simplemente una oportunidad para conocer el museo en primicia. Para una compañía que comenzó a trabajar con estas obras cuando apenas tenían mercado en España, la invitación personal de Lucas y Hobson reconoce casi 30 años conectando artistas y coleccionistas, y contribuyendo a que el arte narrativo ocupe hoy un lugar propio dentro del panorama museístico internacional.



Emisor: Corner4art Gallery SL

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