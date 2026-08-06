Gestoría Online reduce a unas horas el alta de autónomo

Alta de autónomo exprés - Gestoría Online

(Información remitida por la empresa firmante)

Gestoría Online ha optimizado el procedimiento con el que tramita las altas de autónomo de sus clientes y lo resuelve ahora en unas horas, de modo que el emprendedor puede empezar a facturar lo antes posible. La asesoría, que tramita más de 1.000 altas al año, cuenta con un equipo especializado en este trámite y gestiona también la elección del epígrafe, el régimen fiscal más eficiente, la solicitud de la tarifa plana y las altas de autónomos de residentes extranjeros con NIE

Madrid, 6 de agosto de 2026.- Gestoría Online, marca registrada de Asesoría Autónomos Online, S.L.U., ha optimizado el procedimiento con el que tramita las altas de autónomo de sus clientes. El nuevo sistema combina la recogida estructurada de información, la autorización digital y la asignación inmediata del expediente a un equipo especializado.



Gracias a este procedimiento, el alta puede completarse en unas horas y el emprendedor puede iniciar su actividad y emitir sus primeras facturas en un corto lapso de tiempo, siempre que aporte la documentación completa y autorice al despacho dentro del horario de tramitación.



Un trámite resuelto en el día y sin desplazamientos

El proceso comienza con un formulario digital en el que el cliente facilita los datos de la actividad que va a desarrollar. A partir de esa información, el equipo de altas de Gestoría Online prepara y presenta la declaración censal ante la Agencia Tributaria y tramita el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.



Todo el procedimiento se realiza a distancia, sin que el emprendedor tenga que desplazarse a las oficinas de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social ni de la propia Gestoría.



Qué incluye el servicio además de presentar el alta

El equipo responsable de las altas está especializado en este procedimiento y analiza las circunstancias concretas de cada actividad. Entre otras actuaciones, se ocupa de:



·Determinar el epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente a la actividad real del cliente.



·Identificar el régimen de IVA y el método de estimación en el IRPF aplicables en cada caso.



·Solicitar la cuota reducida para nuevos autónomos, conocida habitualmente como tarifa plana, cuando se cumplen los requisitos.



·Tramitar las altas de residentes que dispongan de NIE.



Decisiones que pueden afectar a todo el ejercicio

Las elecciones realizadas durante el alta tienen consecuencias fiscales y económicas posteriores. La inclusión en un epígrafe del IAE incorrecto puede generar obligaciones fiscales inadecuadas y obligar al autónomo a presentar una modificación censal.



La fecha de alta también resulta relevante. Hasta tres altas dentro de cada año natural pueden surtir efectos desde el día real de inicio de la actividad, siempre que se soliciten dentro del plazo reglamentario. Esto permite que, en esos casos, la cotización del primer mes se calcule desde la fecha efectiva de inicio y no necesariamente desde el primer día del mes.



"El alta suele producirse en un momento de urgencia: en algunos casos la persona ya tiene que empezar a realizar compras y facturar", explica Miguel Ángel Bonfill, economista, gestor administrativo y responsable del despacho. "Nuestro trabajo consiste en que el trámite se resuelva rápidamente, pero especialmente en comprobar que las decisiones adoptadas durante el alta sean las correctas, porque son las que condicionarán sus obligaciones durante el resto del año", añade.



Más de 1.000 altas de autónomo al año

Gestoría Online tramita más de 1.000 altas de autónomo cada año. Según los datos internos de la compañía, ocho de cada diez nuevos clientes llegan inicialmente al despacho para realizar este trámite y posteriormente continúan utilizando sus servicios de gestión fiscal, contable y laboral.



Este volumen recurrente de expedientes ha permitido a la asesoría acumular una amplia experiencia en actividades profesionales, comerciales y empresariales de diferentes sectores.



El alta de autónomo está incluida sin coste adicional en el plan de gestión integral para autónomos, cuya tarifa es de 24 euros al mes más IVA.



Sobre Gestoría Online

Gestoría Online - gestoria.online - es la marca registrada de Asesoría Autónomos Online, S.L.U., una asesoría fiscal, contable y laboral 100 % online especializada en autónomos y pequeñas sociedades limitadas.



Con sede en Tortosa, Tarragona, y trece años de actividad, el despacho opera como Punto de Atención al Emprendedor y colaborador social de la Agencia Tributaria.

Contacto

Nombre contacto: Miguel Ángel Bonfill

Descripción contacto: Asesoría Autónomos Online, SLU

Teléfono de contacto: 657671919