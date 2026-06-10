Globalfinanz recibe el Premio Mejor Correduría de Seguros de Vida Riesgo de LA RAZÓN

La correduría refuerza su posición en vida riesgo tras los reconocimientos recibidos también por AXA y Allianz - LA RAZON

(Información remitida por la empresa firmante)

La correduría refuerza su posición en vida riesgo tras los reconocimientos recibidos también por AXA y Allianz

Madrid, 10 de junio de 2026.- Globalfinanz ha recibido el Premio Mejor Correduría de Seguros de Vida Riesgo en la XII edición de los Premios Tu Economía de LA RAZÓN, celebrada en el Palacio de la Bolsa de Madrid.



El galardón fue recogido por Elena Jareño, socia de Globalfinanz, en representación de la correduría. La entrega se celebró en una gala organizada por LA RAZÓN en la que se reconoció la trayectoria, crecimiento e innovación de empresas, entidades y directivos de distintos sectores de la economía española.



El reconocimiento a Globalfinanz se enmarca en una edición en la que también fueron premiadas compañías y entidades como Inditex, Trade Republic, Santana Motor, Alianza Q-Cero, EXTE, Newlink y ANAIP, además de reconocerse la trayectoria profesional de Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña.



Un nuevo respaldo a la especialización de Globalfinanz en vida riesgo

El Premio Mejor Correduría de Seguros de Vida Riesgo reconoce el trabajo de Globalfinanz en un ramo especialmente vinculado a la protección personal, familiar y patrimonial.



La correduría ha consolidado en los últimos años una posición destacada en seguros de vida riesgo gracias a un modelo basado en la especialización, el asesoramiento independiente y la capacidad de comparar alternativas entre distintas compañías aseguradoras.



Este galardón se suma a los reconocimientos recibidos recientemente por parte de AXA y Allianz, que también distinguieron a Globalfinanz por su actividad en seguros de vida riesgo. Estos premios refuerzan la trayectoria de la correduría en un segmento en el que la calidad del asesoramiento, el volumen de contratación y la confianza del cliente son factores clave.



"Este reconocimiento supone un respaldo al trabajo de todo el equipo de Globalfinanz y a una forma de entender el seguro de vida basada en la especialización, la independencia y el asesoramiento personalizado. Nuestro objetivo es ayudar a cada cliente a encontrar la solución que mejor se adapte a su situación real", señala Elena Jareño, socia de Globalfinanz.



Piensin, una pieza clave en el crecimiento online de Globalfinanz

Uno de los elementos que ha contribuido al posicionamiento de Globalfinanz en seguros de vida riesgo ha sido Piensin, el comparador de seguros de vida de Globalfinanz.



Piensin permite comparar precios y coberturas de más de 10 compañías aseguradoras, facilitando al usuario una forma clara y sencilla de analizar diferentes opciones de seguro de vida. Esta herramienta digital se complementa con el asesoramiento especializado de Globalfinanz, que ayuda a revisar no solo el precio, sino también el capital asegurado, las garantías contratadas y la adecuación de la póliza a cada perfil.



La combinación de tecnología, comparación y asesoramiento independiente ha contribuido a consolidar a Globalfinanz como una correduría de referencia en seguros de vida riesgo y ha reforzado su posición en la venta online de este tipo de seguros.



Más de 50.000 clientes y 50 millones de euros en primas intermediadas

El reconocimiento concedido por LA RAZÓN llega en un momento de consolidación para Globalfinanz, que cuenta actualmente con más de 50.000 clientes e intermedia más de 50 millones de euros en primas.



Estas cifras reflejan el crecimiento de la correduría y el peso que ha adquirido el ramo de vida riesgo dentro de su actividad, apoyado en un modelo que combina especialización, asesoramiento independiente y herramientas digitales de comparación.



El Premio Mejor Correduría de Seguros de Vida Riesgo refuerza la trayectoria de Globalfinanz en uno de sus principales ámbitos de especialización y da continuidad a los reconocimientos obtenidos por la correduría durante los últimos meses.



Sobre Globalfinanz

Globalfinanz es una correduría de seguros fundada en 2005, especializada en seguros personales, seguros de vida y seguros de salud, tanto individuales como colectivos y desarrollo de soluciones aseguradoras en responsabilidad civil profesional, seguros para directivos, consejeros y empresarios, y riesgos cibernéticos principalmente.



La firma opera como correduría de seguros Independiente, especializada en el análisis, diseño y optimización de soluciones aseguradoras.

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