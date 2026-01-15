GoodData acelera en el cuarto trimestre con innovación de producto y crecimiento empresarial

El impulso de GoodData se acelera a lo largo del 4º trimestre - GoodData

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Impulsada por el lanzamiento de su Intelligence Layer para IA confiable, expansión en servicios financieros y récord de desarrollo de productos, GoodData registra un trimestre histórico y fortalece su liderazgo en inteligencia de decisiones basada en IA

GoodData, una plataforma líder de inteligencia de decisiones nativa de IA, anunció hoy sólidos resultados del cuarto trimestre impulsados por una velocidad récord en el desarrollo de productos, el lanzamiento de su Intelligence Layer para IA confiable y la continua expansión en el sector de servicios financieros.



El trimestre subrayó el compromiso de GoodData con la entrega de IA inclusiva y gobernada a escala, marcado por importantes hitos en accesibilidad y adopción sostenida entre empresas globales.



Aspectos destacados del negocio

El impulso de GoodData se aceleró a lo largo del cuarto trimestre, impulsado por un aumento en la actividad de desarrollo y el fortalecimiento de asociaciones estratégicas. La compañía registró un aumento del 50 % interanual en lanzamientos de productos en el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el cuarto trimestre de 2024, con un incremento triple en la actividad de desarrollo centrada en IA en flujos de trabajo autónomos durante la segunda mitad del año.



"Nuestro desempeño en el cuarto trimestre demuestra que velocidad y confianza no son mutuamente excluyentes", dijo Roman Stanek, CEO y fundador de GoodData. "Con el lanzamiento del Intelligence Layer y nuestro enfoque en accesibilidad y gobernanza, estamos proporcionando a las empresas las guías que necesitan para adoptar IA autónoma. Un aumento del 296 % en la actividad de desarrollo de IA demuestra la velocidad con la que avanzamos para ayudar a los clientes a convertir datos en acción inteligente".



Los despliegues estratégicos en empresas entregaron un fuerte crecimiento. En un despliegue global importante para un socio estratégico de pagos, GoodData incorporó más de 2.000 organizaciones cliente y 13.600 usuarios. El despliegue alcanzó una tasa de activación un 40 % superior y generó un crecimiento de usuarios 27 veces mayor en la región MEA, sentando las bases para una expansión continua en 2026.



Innovación de producto

El cuarto trimestre estuvo marcado por el lanzamiento del Intelligence Layer de GoodData, diseñado para unificar análisis de IA gobernada y confiable en entornos de datos empresariales y permitir que las organizaciones operen IA con confianza y consistencia.



El lanzamiento incluyó nuevas herramientas para fortalecer la confianza y la gobernanza, como el Analytics Catalog, que simplifica el descubrimiento y la gestión de activos, y el Semantic Quality Agent, que evalúa y mejora continuamente la precisión de la capa semántica. GoodData también presentó AI Memory, que permite que las experiencias analíticas incorporen contexto histórico y profundicen la confianza en las decisiones.



Las capacidades analíticas se mejoraron con Key Driver Analysis, que permite a los usuarios identificar los factores que influyen en los indicadores empresariales, y Aggregate Awareness, que mejora el rendimiento al aprovechar automáticamente los datos preagregados.



La accesibilidad siguió siendo un enfoque central durante el trimestre. GoodData publicó un Informe de Conformidad de Accesibilidad independiente que confirma que GoodData Cloud cumple con WCAG 2.1 Nivel AA, Sección 508 y EN 301 549, reforzando su compromiso con la analítica inclusiva.



Hitos adicionales

La innovación específica por industria continuó con el debut de Agentic AI para Servicios Financieros, ofreciendo agentes de IA auditables y conformes para detección de fraude, informes regulatorios y más. Esto se reforzó con la presencia ampliada de GoodData en Money20/20 en Las Vegas.



La compañía también fortaleció su equipo directivo con el nombramiento de Tom Strachan para liderar el mercado estadounidense, apoyando la expansión de la huella de ventas de IA empresarial de GoodData.



Acerca de GoodData

GoodData es una plataforma de inteligencia de decisiones nativa de IA diseñada para ayudar a las empresas a convertir datos confiables en acción segura. Creada para análisis gobernados y escalables, GoodData permite a las organizaciones operacionalizar conocimientos, automatizar decisiones e integrar inteligencia directamente en productos y flujos de trabajo empresariales.



Con una arquitectura componible y una capa semántica gobernada en su núcleo, GoodData asegura que los análisis potenciados por IA sean transparentes, auditables y alineados con cómo las empresas definen y confían en sus datos. Las organizaciones usan GoodData para pasar del insight al impacto más rápido, manteniendo seguridad, gobernanza y rendimiento de nivel empresarial.



GoodData atiende a más de 140.000 de las principales empresas del mundo y a 3,2 millones de usuarios, ayudando a las empresas a cerrar la brecha entre datos y toma de decisiones.



Para más información, visitar el sitio web de GoodData y seguir a GoodData en LinkedIn, YouTube y Medium.

