GoodWe reconoce a la aragonesa SPR Solar con el premio "Sustainable Energy Impact" en Suzhou

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(Información remitida por la empresa firmante)

SPR Solar, compañía aragonesa especializada en ingeniería y ejecución de proyectos fotovoltaicos, ha recibido el reconocimiento "Sustainable Energy Impact" de GoodWe durante el GoodWe Installer Summit celebrado el 4 de noviembre en Suzhou (China).

SPR Solar, compañía aragonesa especializada en ingeniería y ejecución de proyectos fotovoltaicos, ha recibido el reconocimiento "Sustainable Energy Impact" que otorga GoodWe, fabricante de inversores y sistemas de almacenamiento para energía solar. El galardón distingue la trayectoria de la empresa en el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas y refuerza la relación entre ambas compañías.

La entrega tuvo lugar el 4 de noviembre en el GoodWe Installer Summit, celebrado en Suzhou (China), sede del fabricante, en presencia de Daniel Huang, CEO de GoodWe, y Antonio Portillo, CEO de SPR Solar, que recogió el reconocimiento en nombre de la compañía aragonesa.

El encuentro reúne a instaladores y socios tecnológicos del fabricante y sirve como punto de contacto entre empresas de distintos mercados que trabajan con sus equipos de generación y almacenamiento. Para SPR Solar, la cita supone un paso más en su posicionamiento internacional y en la colaboración con uno de los principales fabricantes mundiales de tecnología solar.

Desde Aragón, SPR Solar ha participado en más de 200 proyectos fotovoltaicos con capacidades propias de ingeniería, gestión y ejecución. Su actividad se concentra principalmente en cubiertas industriales y en instalaciones de autoconsumo para empresas, un segmento que ha ganado peso en los últimos años dentro del mercado español de la energía solar.

"Recibir este reconocimiento de GoodWe es un orgullo para todo el equipo de SPR Solar y pone en valor el trabajo que hacemos desde Aragón", ha señalado Antonio Portillo. *El futuro del sector pasa por colaborar con socios tecnológicos sólidos y por ejecutar proyectos que tengan un impacto real en la transición energética*.

La compañía desarrolla su actividad en autoconsumo, cubiertas industriales, estructuras fotovoltaicas y almacenamiento, áreas en las que combina el diseño de ingeniería con la gestión y la ejecución de las instalaciones. Este planteamiento integral le permite acompañar a clientes industriales y empresariales en todas las fases del proyecto, desde la definición técnica hasta la puesta en marcha.

Sobre SPR Solar — SPR Solar (Solar Project Renewable) es una compañía aragonesa especializada en ingeniería, desarrollo y ejecución de proyectos fotovoltaicos para el sector industrial y empresarial. Con más de 200 proyectos realizados, trabaja en autoconsumo, cubiertas industriales, estructuras fotovoltaicas y almacenamiento.

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