Las grabaciones ocultas en reuniones internas disparan la alerta sobre la seguridad corporativa

Logotipo de Barrido Electrónico Jurídico - Barrido Electrónico Jurídico

(Información remitida por la empresa firmante)

Barrido Electrónico Jurídico advierte de que la captación oculta en espacios directivos puede comprometer decisiones estratégicas, generar fugas de información y afectar a la estabilidad interna de organizaciones públicas y privadas

Madrid, 10 de diciembre.- En los últimos meses, se han conocido diversos casos de filtraciones obtenidas mediante grabaciones realizadas de forma encubierta en reuniones internas. Estos incidentes, cada vez más frecuentes, han puesto de manifiesto el riesgo real de que conversaciones estratégicas acaben registradas sin autorización dentro de despachos, salas de dirección o comités corporativos. Este tipo de situaciones genera consecuencias inmediatas y afecta directamente a la gestión y reputación de cualquier entidad.



Barrido Electrónico Jurídico recuerda que estas situaciones no solo comprometen la privacidad, sino que pueden alterar decisiones, provocar fugas de información y desencadenar efectos reputacionales difíciles de gestionar. La captación se realiza mediante dispositivos miniaturizados que operan de forma pasiva y que pueden ocultarse en objetos cotidianos sin dejar señales visibles.



En un contexto donde las reuniones internas contienen información sensible —presupuestos, negociaciones, estrategias o decisiones directivas— la posibilidad de que una conversación termine difundida sin consentimiento incrementa el riesgo operativo de cualquier organización. Estos incidentes no dependen de un fallo tecnológico, sino de la capacidad de introducir un dispositivo encubierto en espacios que se consideran seguros.



"Las organizaciones afrontan hoy un riesgo que nace dentro de sus propios espacios. Un dispositivo oculto en una reunión puede condicionar decisiones estratégicas y revelar información sensible. La prevención exige controles técnicos fiables y una protección jurídica real", explica Ignacio Javier Oliva Fano, abogado experto en contramedidas electrónicas y responsable del servicio.



El servicio de barrido electrónico integra análisis técnico avanzado para detectar micrófonos ocultos y lo combina con la garantía legal del secreto profesional, lo que permite actuar con absoluta reserva en entornos corporativos, institucionales y administrativos.



Sobre Barrido Electrónico Jurídico

Barrido Electrónico Jurídico es un servicio especializado en detección de micrófonos ocultos desarrollado por un abogado colegiado y perito experto en contramedidas electrónicas. Combina análisis técnico con un enfoque jurídico-operativo que garantiza la confidencialidad gracias al secreto profesional propio del ejercicio de la abogacía y ofrece una respuesta eficaz ante intrusiones que comprometan la intimidad personal o la competencia en entornos empresariales.







Contacto

Nombre contacto: Ignacio Javier Oliva Fano

Descripción contacto: Abogado TSCM Experto en Contramedidas Electrónicas

Teléfono de contacto: +34 699 146 657

